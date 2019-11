De UEFA heeft dinsdag de vijftig genomineerden bekendgemaakt die kans maken op een stekje in haar Team van het Jaar. Daarbij drie Belgen: Hazard, Debruyne én Vertonghen.

Hazard, in het voorjaar met Chelsea nog winnaar van de Europa League, krijgt voorin loodzware concurrentie van toppers als Messi, Ronaldo, Salah, Mbappé en Lewandowski. De Bruyne lijkt als middenvelder meer kans te hebben het Team van het Jaar effectief te halen. Zijn concurrenten zijn onder meer Frenkie de Jong, Angel Di Maria en Hakim Ziyech. Achterin is Jan Vertonghen enigszins verrassend ook genomineerd. Ook hij is, met onder meer Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt bij de genomineerden, geen favoriet om het elftal te halen.

Opvallend is dat Champions League-winnaar Liverpool met tien spelers bijna een heel elftal aflevert. Spanje houdt met zeven spelers slechts nipt Nederland (zes) af qua genomineerden. Tot slot komt weinig verrassend de helft van alle genomineerden uit de Premier League, die vorig voorjaar alle finalisten in de twee Europese bekers leverde.

Vorig jaar haalde enkel Eden Hazard het Team van het Jaar van de UEFA. Twee jaar geleden was die eer voor zowel Hazard als Kevin De Bruyne weggelegd.

Genomineerden:

Doelmannen

Alisson Becker (Bra/Liverpool), Ederson (Bra/Manchester City), Jan Oblak (Sln/Atlético Madrid), André Onana (Kam/Ajax), Marc-André Ter Stegen (Dui/Barcelona)

Verdedigers

Jordi Alba (Spa/Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), César Azpilicueta (Spa/Chelsea), Daley Blind (Ned/Ajax), Matthijs de Ligt (Ned/Ajax-Juventus), José Gimenez (Uru/Atlético Madrid), Joshua Kimmich (Dui/Bayern München), Kalidou Koulibaly (Sen/Napoli), Aymeric Laporte (Fra/Manchester City), Gerard Piqué (Spa/Barcelona), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Andy Robertson (Sch/Liverpool), Nicolas Tagliafico (Arg/Ajax), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Jan Vertonghen (BEL/Tottenham)

Middenvelders

Thiago Alcantara (Spa/Barcelona), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Frenkie de Jong (Ned/Ajax-Barcelona), Angel Di Maria (Arg/PSG), Fabinho (Bra/Liverpool), Bruno Fernandes (Por/Sporting Lissabon), Jordan Henderson (Eng/Liverpool), Jorginho (Ita/Chelsea), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea), Fabian Ruiz (Spa/Napoli), David Silva (Spa/Manchester City), Bernardo Silva (Por/Manchester City), Donny van de Beek (Ned/Ajax), Georginio Wijnaldum (Ned/Liverpool), Hakim Ziyech (Mar/Ajax)

Aanvallers

Sergio Agüero (Arg/Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Arsenal), Roberto Firmino (Bra/Liverpool), Serge Gnabry (Dui/Bayern München), Eden Hazard (BEL/Chelsea-Real Madrid), Harry Kane (Eng/Tottenham), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Mohamed Salah (Egy/Liverpool), Heung-Min Son (ZKo/Tottenham), Raheem Sterling (Eng/Manchester City), Dusan Tadic (Ser/Ajax)