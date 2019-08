Eden Hazard moet het gelijk van Zinédine Zidane bewijzen en Thibaut Courtois ligt niet te best bij de achterban. Ziedaar de uitdagingen waar onze landgenoten tegen opkijken komend seizoen. Een analyse.

Sinds eind juli, toen de voorbereiding werd besmeurd door een zware 7-3-nederlaag tegen Atlético, mogen alle theorieën over een snelle terugkeer van Real op het Europese voorplan naar de prullenmand. Tijdens de mercato spendeerde Real zo'n 300 miljoen euro aan nieuwe spelers, maar Eden Hazard lijkt de enige die straks op een basisplaats mag rekenen. De doelpunten van Luka Jovic, de runs van Ferland Mendy en de slaloms van Rodrygo zullen als plan B worden gebruikt door Zidane. Hun aanwerving moet vooral de concurrentie aanscherpen en enkele ingedommelde talenten wakker maken.

Low profile

Hazard, de nieuwe hoofdact in Bernabéu, is een gemakkelijk doelwit voor de criticasters. In een club waar zelfs een open training haarfijn geanalyseerd wordt, was het overgewicht van Hazard - door bronnen bij de directie geraamd op zeven kilogram - uiteraard een gespreksonderwerp. In afwachting van zijn eerste officiële matchen gedraagt Hazard zich low profile.

Maar de druk op zijn schouders is immens. De meest sceptische waarnemers amuseren zich nu al door het rapport van Hazard in de knock-outfase van de Champions League boven te halen. Bij Chelsea kon de Rode Duivels slechts twee keer scoren na de winterstop. Telkens vanop de penaltystip. De conclusie van die doemdenkers? In moneytime heeft Real niets aan Hazard.

Geduld is niet meteen de grootste kwaliteit van het Madrileense publiek.

De komende maanden zal Zidane moeten aantonen dat hij gelijk had om vol voor Hazard te gaan als nieuwe cultfiguur van Real. Hazard en Zidane zullen hard moeten toeslaan, want geduld is niet meteen de grootste kwaliteit van het Madrileense publiek. Vreemd genoeg lijkt die massa al vergeten te zijn dat ze na de negende Champions Leaguezege twaalf jaar hebben moeten wachten op La Décima. Tussen de zesde en de zevende beker zat er zelfs 32 jaar.

Het geval Courtois

De supporters van Real herkennen Thibaut Courtois niet meer sinds zijn terugkeer naar Madrid. Ze herinneren zich hoe Courtois in zijn periode bij de Colchoneros als een octopus tekeerging in doel en de mirakelsaves aan elkaar reeg. Een jaar na zijn transfer is de beste doelman van het WK in Rusland niet onomstreden.

Thibaut Courtois © BELGAIMAGE

Vorige zomer werd de komst van de Rode Duivel op veel tandengeknars onthaald in Spanje. Courtois was weliswaar een opportuniteit op de transfermarkt - zijn contract liep nog maar een jaar - maar iedereen vroeg zich af of zijn transfer wel noodzakelijk was. Waarom stokken in de wielen steken van Keylor Navas, een van de helden van de dertiende Champions Leagueoverwinning en met zijn onorthodoxe reddingen een van de chouchous van het publiek? De Costa Ricaan werd in mei, na een thuisnederlaag tegen Betis op de laatste speeldag van de competitie, als enige speler toegejuicht door de fans en er wordt gefluisterd dat hij een van de favorietjes is van Zinédine Zidane.

Courtois is een jaar na zijn sterke WK-prestaties niet onomstreden bij Real.

En toch werd Courtois bij de start van de voorbereiding bekrachtigd als de nieuwe onbetwiste nummer één in de doelmannenhiërarchie. De harten van de supporters moet hij vooralsnog verdienen. Zijn populariteit kreeg een knauw toen geruchten de ronde deden dat Courtois' plek tussen de palen opgelegd werd van bovenaf.

Bovendien verwijt een deel van de aanhang hem nog altijd zijn weinig flatterende liedjes over Real toen hij nog in dienstverband zat bij Atlético. Twaalf maanden bleken niet genoeg om zijn charmeoffensief tot een goed einde te leiden. De Belgische reus zal dus de negatieve tendens moeten ombuigen met beslissende reddingen en zijn team in de race moeten houden voor de prijzen.

