Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn bij de 55 genomineerden die een kans maken op een plaats in de FIFA FIFPro World 11, het Wereldelftal van het Jaar van de Wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPro, zo meldde de FIFA donderdag.

De samenstelling van de FIFA FIFPro World 11 wordt bepaald door meer dan 23.000 spelers. Elke voetballer kiest een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties wordt gekeken naar de periode tussen 16 juli 2018 en 19 juli 2019.

Vorig jaar stond Hazard na zijn schitterend WK in Rusland in het Wereldelftal, als eerste Belg ooit. De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku zaten toen bij de genomineerden.

Hazard dankt z'n selectie aan zijn prestaties in de Premier League en de Europa League bij Chelsea. In Engeland werd hij als Fan's Player of the Year gekozen, terwijl hij ook Speler van de Competitie werd bij het kleine broertje van de Champions League. Hij besliste daar namelijk de finale tegen stadsgenoot Arsenal met onder andere twee doelpunten.

De selectie van De Bruyne komt iets onverwachter, aangezien hij geruime tijd aan de kant stond vorig seizoen met een blessure. Ook al had hij met z'n paar doelpunten en assists ook een aandeel(tje) in de titel van Manchester City.

Het elftal wordt op maandag 23 september tijdens de Best FIFA Football Awards in het Italiaanse Milaan bekendgemaakt.

Alle genomineerden:

Doelmannen: Alisson Becker (Bra/Liverpool), David de Gea (Spa/Manchester United), Ederson (Bra/Manchester City), Jan Oblak (Sln/Atlético), Marc-André ter Stegen (Dui/FC Barcelona)

Verdedigers: Jordi Alba (Spa/FC Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), Dani Alves (Bra/PSG-Sao Paulo), Joao Cancelo (Por/Juventus-Manchester City), Dani Carvajal (Spa/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Ita/Juventus), Matthijs de Ligt (Ned/Ajax-Juventus), Diego Godin (Uru/Atlético-Inter), Joshua Kimmich (Dui/Bayern), Kalidou Koulibaly (Sen/Napoli), Aymeric Laporte (Fra/Manchester City), Marcelo (Bra/Real Madrid), Gerard Pique (Spa/FC Barcelona), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Andrew Robertson (Sch/Liverpool), Alex Sandro (Bra/Juventus), Thiago Silva (Bra/PSG), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Raphael Varane (Fra/Real Madrid), Kyle Walker (Eng/Manchester City)

Middenvelders: Sergio Busquets (Spa/FC Barcelona), Casemiro (Bra/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bel/Manchester City), Frenkie de Jong (Ned/Ajax-FC Barcelona), Christian Eriksen (Den/Tottenham), Eden Hazard (Bel/Chelsea-Real Madrid), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea), Toni Kroos (Dui/Real Madrid), Arthur Melo (Bra/FC Barcelona), Luka Modric (Kro/Real Madrid), Paul Pogba (Fra/Manchester United), Ivan Rakitic (Kro/FC Barcelona), Bernardo Silva (Por/Manchester City), Dusan Tadic (Ser/Ajax), Arturo Vidal (Chl/FC Barcelona)

Aanvallers: Sergio Agüero (Arg/Manchester City), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Roberto Firmino (Bra/Liverpool), Antoine Griezmann (Fra/Atlético-FC Barcelona), Son Heung-min (ZKo/Tottenham), Harry Kane (Eng/Tottenham), Robert Lewandowski (Pol/Bayern), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Neymar (Bra/PSG), Mo Salah (Egy/Liverpool), Raheem Sterling (Eng/Manchester City), Luis Suarez (Uru/FC Barcelona)