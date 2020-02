Elke zaterdag berichten we in De tuin van Eden over de belevenissen van Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: fake news, 82 dagen en de mening van een kenner.

Marca laat geen gelegenheid onbenut om voetballers die het interviewt te bevragen over Hazard. Alsof er nog altijd getwijfeld wordt aan diens kwaliteiten.

Afgelopen week was het de beurt aan Branislav Ivanovic, tegenwoordig aan de slag bij Zenit. De Serviër voetbalde van 2012 tot 2017 samen met Hazard bij Chelsea. Uit die periode stamt trouwens nog een filmpje van de twee, waarin Hazard zijn ploegmaat uitlacht wanneer die Engels probeert te spreken. Het ging enkele jaren geleden viraal en is nog altijd hilarisch.

Wanneer Ivanovic tegenover Marca over Hazard spreekt, is er echter geen greintje spot te bespeuren. Integendeel, alleen maar respect: 'Iedereen weet dat Hazard een van de beste voetballers ter wereld is en dat zal hij ook tonen. Ik wens hem veel succes en veel geluk. Natuurlijk zou het zonder blessures wat gemakkelijker zijn. Real Madrid is de grootste club ter wereld en de druk is er anders dan in de Premier League.'

Maar de journalist van Marca is nog niet overtuigd: denk je dat hij een speler is die het verschil kan maken en die de prijs kan rechtvaardigen die voor hem betaald is? Ivanovic is duidelijk: 'Ik heb het geluk gehad om niet te vaak tégen hem te spelen, maar ik genoot ervan om hem tegen andere verdedigers te zien voetballen. Op korte tijd gaf hij Chelsea vleugels. Dus ik hoop dat hij fysiek snel terug in orde is en dat hij het maximum voor Real Madrid kan geven.'

Matchritme opdoen

Marca heeft al enkele malen een datum geplakt op de terugkeer van Eden Hazard op het veld, maar telkens bleek dat fake news. Ook nu is de Spaanse sportkrant weer zeker van zijn stuk: Hazard gaat zondag thuis tegen Celta de Vigo in de tweede helft invallen en wat matchritme opdoen.

Tegen de aftrap zondag om 16 uur zal onze landgenoot elf groepstrainingen in de benen hebben. Draaft hij op, dan zal dat exact 82 dagen zijn nadat hij eind november tegen PSG geblesseerd de grasmat verliet.

De technische staf zou hem 30 à 45 minuten willen laten meedoen, zo beweert Marca. In de volgende competitiewedstrijd, tegen Levante, zou die speeltijd dan weer wat opgedreven worden om in optimale vorm aan het Champions Leagueduel tegen Manchester City te beginnen.

