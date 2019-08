Eden Hazard miste door een spierblessure de seizoensopener tegen Celta Vigo afgelopen weekend, en leek ook uitgeteld voor de komende interlands. Marca meldt echter dat hij sneller herstelt dan verwacht en 1 september misschien al terug fit raakt.

'De dijbeenblessure van Eden Hazard evolueert gunstig en de Rode Duivel zou sneller dan verwacht zijn officiële debuut voor Real Madrid kunnen maken', luidt het in de Spaanse krant Marca, traditioneel de grootste Real-watcher.

In de laatste training voor de wedstrijd tegen Celta (1-3 winst) blesseerde de winger zich aan de rechterdij. Dat betekende een basisplaats voor de in juli nog verguisde Gareth Bale - die overigens een vrij goeie indruk naliet - en een gemist debuut.

Klaar voor Duivels?

Onze landgenoot zou na de eerste onderzoeken ook de eerste thuiswedstrijd, op 24 augustus tegen Real Valladolid, en het bezoek aan Villarreal missen. Volgens de nieuwe prognose komt Valladolid inderdaad te vroeg, maar Hazard zou tegen Villarreal wel de selectie kunnen halen.

Dat zou overigens betekenen dat de aanvoerder speelklaar geraakt voor de komende interlands van de Rode Duivels, op 6 september in San Marino en op 9 september in Schotland. De vraag is of bondscoach Roberto Martinez het zal aandurven hem op te stellen. Hazard zelf werkt met heel veel plezier zijn internationale matchen met België af, maar Real-coach Zinedine Zidane zal minder fan zijn van een intens drieluik kort na de blessure van zijn nieuwe ster.

Hazard ondertekende in juni een contract voor vijf seizoenen bij Real Madrid. De aanvoerder van de Rode Duivels zou Chelsea zo'n honderd miljoen euro hebben opgebracht, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 145 miljoen euro.