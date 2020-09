Met Granada-Athletic Bilbao gaat het nieuwe seizoen in de Spaanse eerste klasse vrijdag van start. Wat mogen we verwachten? Drie vragen aan Steve Van Herpe, die La Liga volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Er zitten een paar primeurs in het seizoen 2020/21 van La Liga. Welke zijn dat?'De grootste nieuwigheid is het kerstvoetbal. Traditioneel gaven de Spaanse clubs hun spelers met de kerst vrijaf om te genieten van de feestdagen met de familie. Maar koning voetbal heeft dat heilige, katholieke huisje nu gesloopt: er wordt in de winter gewoon verder gevoetbald, met speeldagen op de woensdagen 23 en 30 december en in de weekends van 2 januari en 9 januari.''Het weekend van 16 januari wordt voorbehouden voor het minitoernooi van de supercup in Saudi-Arabië, met kampioen Real Madrid, runner-up FC Barcelona en de twee finalisten van de bekerfinale: Real Sociedad en Athletic Bilbao. Die finale moet trouwens nog gespeeld worden. Waarschijnlijk gebeurt dat ook ergens rond de kerst.''Een andere ingreep: de ploegen die vorige maand nog Europees speelden, krijgen wat langer rust. Real Madrid begint pas op de tweede speeldag, FC Barcelona, Atlético Madrid en Europa Leaguewinnaar FC Sevilla trappen hun seizoen af op de derde speeldag. Kruis trouwens al maar 25 oktober aan in uw agenda: dan staat FC Barcelona-Real Madrid op het menu.'Wat mogen we verwachten van de Belgen in de competitie?'Hoe Eden Hazard het doet, volgen we wekelijks op onze site in de rubriek 'de tuin van Eden'. Ik vond het alleszins opvallend dat Roberto Martínez onlangs zei dat Hazard een groot aandeel heeft gehad in de titel van Real. Zijn uitleg was dat de Rode Duivel in de eerste twee wedstrijden na de coronabreak het verschil had gemaakt met een paar beslissende acties en dat het team daardoor een mentale boost had gekregen. De bondscoach gaat door voor een onverbeterlijke positivo, maar hij bekeek de zaken door een toch wel erg roze bril toen hij dat zei.''Wat mij een beetje verontrust, is dat we afgelopen seizoen bijna nooit een Hazard op het toppunt van zijn kunnen gezien hebben. Hoe langer het aanmodderen duurt, hoe meer vragen er in de Spaanse media gesteld zullen worden en hoe groter de druk zal worden. Eden heeft er alle belang bij om er vanaf dag 1 te staan bij Real, maar daar ziet het niet naar uit, getuige ook het feit dat hij niet in actie kwam met de Rode Duivels in de Nations League.''Minder zorgen moeten we ons maken over Thibaut Courtois. Die is meer dan ooit de nummer één bij Real, nu ook letterlijk, want hij kreeg rugnummer één.''Verder is het uitkijken naar Yannick Carrasco bij Atlético. Toen hij in januari terugkwam uit China had hij wat moeite om zijn karretje aan te haken, maar na de coronabreak speelde hij een paar heel overtuigende wedstrijden, onder meer op het veld van FC Barcelona. Het ziet ernaar uit dat de beste Carrasco weer terug is.''Bij Adnan Januzaj overheerst nog altijd het net-nietgevoel. Talent heeft hij met bakken, maar er mogen nog een paar streepjes inzet en grinta bij. Nu, meedraaien bij een Spaanse subtopper als Real Sociedad is uiteraard verdienstelijk, maar heeft hij niet méér in huis? Als dat zo is, moet het er stilaan uitkomen. Januzaj is ook al 25.'Krijgt Ronald Koeman FC Barcelona weer op de rails?'Ik zou niet graag in zijn schoenen staan. De club lijkt me een broeihaard waar je alleen maar je vingers aan kan verbranden. Veel zal afhangen van de keuzes die hij maakt. Dat hij aan Luis Suárez, Arturo Vidal en Ivan Rakitic duidelijk maakte dat ze andere oorden mochten opzoeken, is een eerste stap.''Ook de hiërarchie moet herbekeken worden. Sergio Busquets is over zijn hoogtepunt heen en je hebt met Frenkie de Jong iemand die staat te popelen om de fakkel over te nemen. Het hele middenveld moet eens onder de loep genomen worden. Wat Barça in zijn hoogdagen deed draaien, was dat middenveld, aangestuurd door maestros als Xavi en Iniesta. Daar ligt de sleutel. Het kaartenhuisje is langzaamaan in elkaar gestuikt sinds die twee er niet meer bij zijn. Het is daarom ook uitkijken naar de rol die Philippe Coutinho nog kan spelen.''Vervolgens moet La Masía geherwaardeerd worden. Daar worden nog altijd heel goede spelers opgeleid. Alleen: ze krijgen te weinig kansen in het eerste elftal. Jongens als Ansu Fati en Riqui Puig verdienen meer speeltijd.''Dan is er nog het probleem-Griezmann. Die liep vorig seizoen als een banneling op links te voetballen, op een positie die niet op zijn lijf geschreven is. Hem integreren in het spelsysteem wordt een heuse opgave.''En, last but not least: Messi. Koeman zal zijn vertrouwen moeten winnen en hem het gevoel geven dat hij rond de Argentijn een winnende ploeg kan bouwen. Zoniet zal Messi meteen weer druk zetten: door het openlijk te laten hangen op training, door te dreigen met een vertrek, door zijn ongenoegen te laten blijken tijdens een wedstrijd,... De mogelijkheden zijn legio.''Kortom, FC Barcelona is geen club voor hartlijders, maar voor Koeman (en Cruijff) maak ik graag een uitzondering. Hij kent het huis en met zijn Hollandse koppigheid en zijn rechttoe rechtaanattitude kan hij daar wel iets neerzetten.'