De Spaanse sportkrant AS heeft donderdag opnieuw positief nieuws gebracht over de enkelblessure van Eden Hazard. Als zijn blessure zo blijft evolueren, lijkt Hazard klaar te raken voor de nieuwe start van La Liga.

Hazard werd op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel en maakt sindsdien gestaag vooruitgang. Volgens AS zou Hazard begin juni speelklaar moeten zijn. 'Hazard ging enkele dagen geleden voor het eerst joggen en voetbalt dagelijks een beetje met zijn kinderen in de tuin', aldus AS. Dat laatste is een belangrijke stap, volgens de Spaanse krant. Voordien kreeg Hazard thuis het bezoek van een fysiotherapeut van de club, die oefeningen met hem deed, of werd hij bijgestaan via video.

Door de coronacrisis miste Hazard de voorbije twee maanden nauwelijks wedstrijden met Real Madrid. De Koninklijke staan nog steeds tweede in La Liga, op twee punten van koploper Barcelona. In de Champions League verloor Real zijn heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 van Manchester City.

Het is voor Hazard tot dusver een moeilijk eerste seizoen bij Real Madrid gebleken. Hij miste de seizoensstart in Spanje door een hamstringblessure en stond ook tussen begin december en begin februari al twee maanden aan de kant met een enkelblessure. Tot dusver kwam hij in vijftien duels voor de Koninklijke tot slechts één goal en vijf assists.

Hazard werd op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel en maakt sindsdien gestaag vooruitgang. Volgens AS zou Hazard begin juni speelklaar moeten zijn. 'Hazard ging enkele dagen geleden voor het eerst joggen en voetbalt dagelijks een beetje met zijn kinderen in de tuin', aldus AS. Dat laatste is een belangrijke stap, volgens de Spaanse krant. Voordien kreeg Hazard thuis het bezoek van een fysiotherapeut van de club, die oefeningen met hem deed, of werd hij bijgestaan via video. Door de coronacrisis miste Hazard de voorbije twee maanden nauwelijks wedstrijden met Real Madrid. De Koninklijke staan nog steeds tweede in La Liga, op twee punten van koploper Barcelona. In de Champions League verloor Real zijn heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 van Manchester City. Het is voor Hazard tot dusver een moeilijk eerste seizoen bij Real Madrid gebleken. Hij miste de seizoensstart in Spanje door een hamstringblessure en stond ook tussen begin december en begin februari al twee maanden aan de kant met een enkelblessure. Tot dusver kwam hij in vijftien duels voor de Koninklijke tot slechts één goal en vijf assists.