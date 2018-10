Hazard, met de H van Hype

Maandag 24 september. De Royal Festival Hall in Londen verwelkomt de jaarlijkse hoogmis van wereldvoetbalbond FIFA. Op de rode loper is het een komen en gaan van 's werelds beste voetballers. Luka Modric, Kylian Mbappé, Dani Alves, Sergio Ramos, Thibaut Courtois en Ngolo Kanté tekenen allemaal present. Enkel Cristiano Ronaldo en Lionel Messi ontbreken op het appel. Eden Hazard, getooid in een bordeauxkleurige smoking, speelt zowat een thuismatch in Londen en amuseert zich kostelijk terwijl de fotografen alles op lens vastleggen. Enkele uren later verlaat Hazard het podium met op zak een plek in het type-elftal van het jaar en een zevende stek in de uitverkiezing van FIFA-speler van 2018. Hazard, geboren en getogen in 's-Gravenbrakel, heeft zijn status van wereldster te danken aan zijn duizelingwekkende WK-zomer met de Rode Duivels die hij moeiteloos weet te verlengen in het shirt van Chelsea. Zijn sportieve waarde scheert vandaag hoge toppen. Maar hoe zit het met zijn marketingwaarde en commerciële gewicht?

