Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Vandaag: een vakantiekiekje op social media met een fan deed opnieuw een storm losbarsten over het gewicht van de Rode Duivel.

Zondag zit de vakantie van drie weken voor de spelers van Real Madrid, Spaans landskampioen, er op. Dan moeten ze terug zijn in Madrid, en wordt van hen thuis een coronatest afgenomen. Wie niet opgeroepen is voor zijn nationale ploeg, mag zich vanaf maandag melden voor de eerste trainingen op de club.

Op 12 september, na de interlandbreak, begint het allemaal weer voor de Spaanse eersteklassers, die sinds 19 juli met vakantie zijn. Niet alle ploegen starten dat weekend. Real Madrid krijgt nog een weekje uitstel, omdat zij na 19 juli nog even moesten doorgaan, vanwege verplichtingen in de Champions League. De ploeg van Eden Hazard schuift pas aan vanaf speeldag twee, net als Getafe, dat nog actief was in de Europa League. Barcelona, Atlético Madrid en Sevilla, die de eindfase van de Champions League en de Europa League haalden, beginnen zelfs nog een week later, op speeldag drie.

Het buikje van Eden Hazard deed vorige zomer al stof opwaaien bij zijn aankomst in Madrid en is nu ook weer onderwerp van gesprek. Uitgerekend op het moment dat een afgetrainde Vinícius, mét sixpack, wat foto's op sociale media zette vanuit zijn vakantieverblijf, deed een fan van Hazard, die met de voetballer in Sardinië op de foto ging, dat ook. Het beeld ging meteen viraal en werd druk becommentarieerd. Hazard is er te zien in bloot bovenlijf, met korte broek. Strak afgetraind was het allemaal niet.

Vivan los michelines (leve de Michelinbandjes) is slechts één van de talrijke negatieve commentaren. 'Die jongen is nooit klaar om binnen één maand te spelen', was een andere opmerking, allicht ingegeven door de Europese teleurstelling. Hopelijk kan Hazard in zijn tweede Madrileense jaar - het eerste werd grotendeels om zeep geholpen door blessures - de critici snel met de voeten het zwijgen opleggen.

Zondag zit de vakantie van drie weken voor de spelers van Real Madrid, Spaans landskampioen, er op. Dan moeten ze terug zijn in Madrid, en wordt van hen thuis een coronatest afgenomen. Wie niet opgeroepen is voor zijn nationale ploeg, mag zich vanaf maandag melden voor de eerste trainingen op de club.Op 12 september, na de interlandbreak, begint het allemaal weer voor de Spaanse eersteklassers, die sinds 19 juli met vakantie zijn. Niet alle ploegen starten dat weekend. Real Madrid krijgt nog een weekje uitstel, omdat zij na 19 juli nog even moesten doorgaan, vanwege verplichtingen in de Champions League. De ploeg van Eden Hazard schuift pas aan vanaf speeldag twee, net als Getafe, dat nog actief was in de Europa League. Barcelona, Atlético Madrid en Sevilla, die de eindfase van de Champions League en de Europa League haalden, beginnen zelfs nog een week later, op speeldag drie.Het buikje van Eden Hazard deed vorige zomer al stof opwaaien bij zijn aankomst in Madrid en is nu ook weer onderwerp van gesprek. Uitgerekend op het moment dat een afgetrainde Vinícius, mét sixpack, wat foto's op sociale media zette vanuit zijn vakantieverblijf, deed een fan van Hazard, die met de voetballer in Sardinië op de foto ging, dat ook. Het beeld ging meteen viraal en werd druk becommentarieerd. Hazard is er te zien in bloot bovenlijf, met korte broek. Strak afgetraind was het allemaal niet.Vivan los michelines (leve de Michelinbandjes) is slechts één van de talrijke negatieve commentaren. 'Die jongen is nooit klaar om binnen één maand te spelen', was een andere opmerking, allicht ingegeven door de Europese teleurstelling. Hopelijk kan Hazard in zijn tweede Madrileense jaar - het eerste werd grotendeels om zeep geholpen door blessures - de critici snel met de voeten het zwijgen opleggen.