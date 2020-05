De Spanjaard van Arsenal is een speciale voetballer. Eentje die even makkelijk switcht van de catwalk in Parijs naar een debat met de universiteitsstudenten van Oxford.

Veel voetballen heeft Héctor Bellerín het afgelopen anderhalf jaar nog niet gedaan. Begin 2019 scheurde de rechtsback van Arsenal in de derby tegen Chelsea zijn kruisband; eens terug in de ploeg, stak een hamstringblessure de kop op. In 2020 leek Bellerín opnieuw op toerental te komen, en toen was er de coronacrisis.

Vervelen deed de Catalaan, die op 16-jarige leeftijd Barcelona voor Londen verliet, zich de afgelopen maanden echter allerminst. 'Ik heb de vrije tijd gebruikt om mijn fotoskills te verbeteren en opnieuw te beginnen tekenen', vertelde hij enkele weken geleden in een interview met Forbes.

Atypische bezigheden voor een voetballer, zegt u? Het zijn maar enkele van de vele zaken die Bellerín buiten de lijnen bezighouden. Een paar jaren geleden richtte hij, na in 2016 een studie marketing te hebben gevolgd, het bedrijfje B-Engaged op, dat deals sluit tussen voetballers en merken.

Bellerín, die vorig jaar nog in een flashyroze outfit van Louis Vuitton over de catwalk van de Paris Fashion Week flaneerde, richt er zich vooral op het creatieve gedeelte en zorgde al voor een officiële samenwerking tussen zijn Arsenal en het Amerikaanse modemerk 424.

De Spanjaard probeert ook zelf te handelen naar de naam van zijn bedrijf. Betrokken zijn bij het creëren van een betere wereld, ziet hij als zijn plicht als publiek en welstellend figuur. 'Het voetbal heeft me in een positie geplaatst waarin ik meer kan doen dan de gemiddelde mens. Ik vind dat het mijn plicht is om iets terug te geven aan de wereld', zegt hij daarover.

In 2017 voegde hij de daad nog bij het woord door 50 pond (56 euro) aan het Britse Rode Kruis te schenken per gespeelde minuut op het EK voor -21-jarigen, in totaal goed voor zo'n 19.000 pond (21.000 euro). Sinds enkele jaren eet hij volledig veganistisch en met B-Engaged richt hij zich zo veel mogelijk op samenwerkingen met ecologische merken en bedrijven.

Dat de daden van Bellerín meer zijn dan loze marketingstunts bewees hij toen hij in 2018 afzakte naar de Oxford Union, de debatvereniging van de universiteit van Oxford. De rechtsback leek er zich even comfortabel te voelen als op de groene grasmat en nam ruimschoots de tijd om de vragen van universiteitsstudenten te beantwoorden.

Kritiek

Zijn extrasportieve activiteiten worden hem echter niet door alle fans in dank afgenomen. 'Focus op het voetbal', staat geregeld te lezen in een van de reacties op zijn tweets over het klimaat, het mentale welzijn van jongeren of zijn bedrijf.

Kritiek waarvoor hij weinig begrip kan opbrengen. 'Of het nu op of naast het veld is, in alles wat ik doe, geef ik me honderd procent. Niet voortdurend volledig op voetbal gefocust zijn, helpt me net om een betere speler te worden.'

Toch mag het Engels voetbal voor bezige bij Bellerín stilaan terug op gang komen. 'Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben er klaar voor', luidt het bijschrift bij de laatste foto die hij op Instagram plaatste.

