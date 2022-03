De Rode Duivel moet steeds vaker vrede nemen met een plek op de bank bij de Rossoneri. Hoe komt dat?

'Ik miste overgave bij Saelemaekers', was de analyse van Marc Degryse na de oefeninterland tegen Ierland. De flankspeler speelde een slappe partij en werd aan de rust met flinke tegenzin vervangen. De zichtbare irritatie bij zijn wissel was typerend voor zijn mindere vorm van de afgelopen maanden.Bij AC Milan loopt het al een tijd niet lekker voor Saelemaekers. Hij was het seizoen gestart als titularis, maar is ondertussen zijn basisplek verloren aan de Braziliaan Junior Messias. In de laatste tien wedstrijden mocht de jonge Belg maar drie keer starten en zijn laatste basisplaats in de competitie dateert al van de stadsderby tegen Inter op 5 februari.De Italiaanse media weten waar het schoentje wringt voor het jeugdproduct van Anderlecht. Vooral het feit dat hij zo weinig doelpunten kan aanleveren, wordt hem vaak verweten.Ook trainer Stefano Pioli is teleurgesteld in de matige prestaties van Saelemaekers en verwacht meer van onze landgenoot. 'Hij moet meer kwaliteit zien te vinden om meer beslissende acties te maken', klonk het eind februari.Momenteel posteert trainer Pioli dus Junior Messias rechts op het middenveld, al is de 30-jarige Braziliaan ook niet bepaald een hoogvlieger en speelt hij ook maar op huurbasis bij Milan. De Braziliaan speelde vier jaar geleden nog in de Italiaanse vierde klasse en kan dit seizoen met 5 goals en geen enkele assist ook geen indrukwekkende statistieken voorleggen. Deze zomer zou Pioli dan ook graag een kwaliteitsinjectie doorvoeren op de rechterflankpositie.Voor die versterking aast AC Milan op Noa Lang. De 18-voudige Italiaans kampioen zou twintig miljoen overhebben voor de Nederlander van Club Brugge. Ook in Sassuolokapitein Domenico Berardi zien de rossoneri een interessante vervanger voor Saelemaekers. Als een van die twee naar Milaan komt, zou het wel eens definitief einde verhaal kunnen zijn voor de Belg.Alexis Saelemaekers arriveerde in januari 2020 in Milaan, dat hem toen voor een half seizoen huurde van Anderlecht. De nu 22-jarige Brusselaar maakte meteen indruk en zag zijn goede prestaties beloond met een definitieve transfer naar de Italiaanse topclub. De Belg kon zijn sterke vorm doortrekken en groeide uit tot een vaste waarde. Na een goed seizoen verlengde hij zijn contract in oktober vorig jaar tot medio 2026. Maar de kans lijkt klein dat hij tot die tijd bij AC Milan zal blijven, zeker als straks Noa Lang in San Siro neerstrijkt. Een zomertransfer dringt zich op, tenzij Saelemaekers zich op miraculeuze wijze herpakt.