Gastland Egypte en Zimbabwe trappen vrijdag de Afrika Cup op gang. Op het Afrikaans landentoernooi teken heel wat (ex-)spelers uit de Jupiler Pro League present. Een overzicht.

Groep A

De meeste bekende gezichten zien we bij de Democratische Republiek Congo. Standard vaardigt Paul Mpoku en Merveille Bokadi af, aanvaller Jonathan Bolingi vertegenwoordigt Antwerp. Ook Christian Luyindama (tot de winter nog bij Standard, nu Galatasaray), Parfait Mandanda (door Charleroi uitgeleend aan Dinamo Boekarest) zijn erbij. Anderlecht heeft een link met Yannick Bolasie (Everton) en Chancel Mbemba (Porto)

Ook twee 'Belgen' in de selectie van Zimbabwe, met Marvelous Nakamba (Club Brugge) en Knowledge Musona (Sporting Lokeren). Egypte nam Mahmoud 'Trezeguet' Hassan (ex-Anderlecht, nu Kasimpasa) op in de selectie.

Groep B

Ook bij Nigeria een pak namen die een belletje doen rinkelen bij de Belgische voetbalsupporters. Victor Osimhen werd dit seizoen door Wolfsburg verhuurd aan Charleroi. Ook de ex-Gentenaars William Troost-Ekong (Udinese), Salomon Kalou (Bordeaux) en Moses Simon (Levante) behoren tot de groep. Wilfred Ndidi van Leicester City maakte eerder het mooie weer bij KRC Genk, Galatasaray vaardigt ex-Anderlechtspits Henry Onyekuru af.

Guinee rekent voor doelpunten onder anderen op Zulte Waregem-aanvaller Idrissa Sylla. Andere (oude) bekenden zijn de ex-Standard-spelers Mohamed Yattara (Auxerre) en Ibrahima Cissé (Fulham). Bij debutant Madagaskar kennen we Marco Ilaimaharitra van Charleroi.

Groep C

In groep C is Senegal de grote favoriet. De Leeuwen van de Teranga rekenen onder meer op Club Brugge-winger en PO1-sensatie Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, ex-Anderlecht) en Moussa Wagué (FC Barcelona, ex-Eupen).

Jonathan Bolingi © Belga Image

Tanzani heeft landkampioen Ali Mbwana Samatta van KRC Genk in de rangen, bij Kenia behoort Johanna Omolo van Cercle Brugge tot de selectie, net als Victor Wanyama (Tottenham Hotspur, ex-Beerschot). Youcef Atal (ex-Kortrijk) is er voor Algerije bij.

Groep D

Ex-Anderlecht en -AA Gent-draaischijf Mbark Boussoufa, nu bij Al Shabab in Saoedi-Arabië, en ex-Club Brugge-winger Nabil Dirar (Fenerbahçe) kregen een plaatsje in de Marokkaanse selectie.

Bij Zuid-Afrika kennen we Percy Tau (Union), bij Ivoorkust zal de naam Victorian Angban (Metz, ex-STVV) een belletje doen rinkelen.

Groep E

WK-ganger Tunesië neemt naar Egypte onder anderen Dylan Bronn, verdediger van KAA Gent, Youssef Msakni van Eupen, en ex-Mouscronspits Anice Badri (Espérance Tunis) mee.

Groep F

Nog drie 'Belgen' in groep F: de Ghanees Joseph Aidoo (KRC Genk) en de Kameroeners Fabrice Ondoa (KV Oostende) en Collins Fai (Standard)