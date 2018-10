Heerenveen moet op zoek naar goals en punten

De balans na acht speeldagen in de eredivisie is bijzonder teleurstellend voor het ambitieuze Heerenveen: een negende stek in het klassement met amper tien punten, maar vooral de doelpuntenverhouding van twintig voor en achttien tegen bezorgt de clubleiding de nodige kopzorgen.

Jan Olde Riekerink (55), in het seizoen 2002/2003 weinig succesvol aan de slag bij KAA Gent, weet al een tijdje dat de bal niet meer soepel tussen de linies rolt. Bovendien wordt zijn team sportief sterk geplaagd door een gebrek aan balans, hetgeen resulteert in te veel tegentreffers.

Delen 'Te laat gaan wij in de duels. En als we dat toch doen, dan verliezen we ze. Daar schrok ik wel van.' Jan Olde Riekerink

Terwijl dat de vorige twee seizoenen onder Jurgen Streppel gemiddeld 1,5 goal was, zit de ex-middenvelder deze jaargang al aan 3 per duel. Te veel, waardoor hij bij de 0-5-zege op De Graafschap koos voor een totaal andere veldbezetting, met twee controleurs voor de verdediging (Morten Thorsby en Ben Rienstra), terwijl Michel Vlap moest zorgen voor de aansluiting naar de aanval. Maar de voornaamste wijziging gebeurde met het posteren van de linksvoetige Japanse international Yuki Kobayashi als hangende rechterflankaanvaller.

Stevig cv

De nieuwe coach was nochtans in mei, bij zijn voorstelling aan de pers, vrij duidelijk over zijn intenties in het Abe Lenstrastadion. 'We moeten spelen om het publiek te vermaken. Bovendien gaat het hier bij Heerenveen vaak over de evolutie van jongeren. Om die te begeleiden en op een hoger plan te brengen. Dat past bij mijn ervaring.'

Ook technisch manager Gerry Hamstra glunderde toen nog. 'Jan past bij de kernpunten van onze profielschets: presteren met zelf opgeleide en gescoute spelers, attractief voetbal brengen en spelers individueel verder ontwikkelen.'

Olde Riekerink kan alleszins uitpakken met een stevig cv, want hij fungeerde tussen 1995 en 2002 als jeugdtrainer bij Ajax maar ook tussen 2007 en 2011 als hoofd van de jeugdopleiding bij de Amsterdammers. Ervaring als assistent-coach deed hij op onder Co Adriaanse bij FC Porto én Metalurh Donetsk, zelfstandig evolueerde Olde Riekerink bij KAA Gent, FC Emmen en Galatasaray waar hij in februari 2016 begon als hoofd jeugdopleiding, in juni werd aangesteld als sportief eindverantwoordelijke maar bij de Turkse topclub in februari 2017 werd ontslagen.

Minder toeschouwers

'Ik ben wel opgevoed met een bepaalde manier van spelen en denken', opperde Olde Riekerink bij zijn aanstelling tot 2020. 'Maar die denk ik samen te kunnen voegen met mijn andere ervaring.'

Het zal hoognodig zijn de komende weken en maanden, want nu al geldt code oranje in Friesland. Heerenveen staat duidelijk op een kruispunt. De coach onderkent het grootste pijnpunt. 'We komen niet in de passie, omdat we elkaar niet helpen', stelde Olde Riekerink vast in VI. 'Te laat gaan wij in de duels. En als we dat toch doen, dan verliezen we ze. Daar schrok ik wel van. Dat heeft niets met teamtactiek te maken. Ik wilde de mensen terug naar het stadion krijgen. Het voelt voor mij als verplichting waar te maken wat ik zei. En die belofte lossen we nog niet in.'

De realiteit is echter dat het gemiddelde aantal toeschouwers dit seizoen ruim 3000 lager ligt dan vorig jaar. De belofte van spektakel verschuift almaar meer naar de achtergrond, want wanneer er druk op de ketel komt, worden er door de trainer concessies gedaan om met een meer realistische speelwijze de (broodnodige) punten te rapen.