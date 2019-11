De baas van de Ultras van Hellas Verona heeft een stadionverbod tot juni 2030 gekregen. De club legde de sanctie op na enkele racistische uitspraken die de man deed over Mario Balotelli.

Mario Balotelli, de aanvaller van Brescia, wilde zondag in de competitiewedstrijd op het veld van Hellas Verona het terrein verlaten na racistisch gescheld van de thuissupporters. Een dag later mocht Luca Castellini daarover zijn zegje doen op de radio.

Het lid van de neofascistische partij Forza Nuova verklaarde onder meer dat Balotelli, die Ghanese roots heeft, "Italiaan is omdat hij de Italiaanse nationaliteit heeft, maar nooit een echte Italiaan zal zijn". "Wij hebben ook een neger in onze ploeg. Gisteren maakte hij een doelpunt en heel de stad applaudisseerde voor hem", ging hij verder. "Balotelli is een clown. Hij heeft het (de kreten) alleen in zijn hoofd gehoord."

Op sociale media verschenen na de wedstrijd videobeelden waarop te horen is hoe vanuit de tribunes apengeluiden richting Balotelli worden gelanceerd. Volgens Castellini "waren het slechts vier mensen en konden de kreten alleen worden gehoord door zij die de video bekeken".

Hellas Verona laat dinsdag in een persbericht weten dat de uitlatingen van de supportersbaas "heel erg in tegenstelling zijn met de ethische principes en waarden waar de club voor staat". Het gaf hem meteen een stadionverbod tot 2030.