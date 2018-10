Heracles en haar topschutter Peterson zijn sensaties van de Eredivisie

Tijdens de laatste wedstrijd tegen promovendus FC Emmen toonde Dario van den Buijs, de 23-jarige zoon van ex-prof Stan van den Buijs, dat hij net als zijn team een bijzonder hoog en constant niveau haalt. Geen enkele speler kwam tot meer uitverdedigende acties (10) en intercepties (3) dan Van den Buijs, die in 2017 overkwam van FC Eindhoven en een overeenkomst versierde tot 2020. De linksvoetige centrale verdediger vertoefde tussen 2012 en 2015 in de jeugdopleiding van Club Brugge, maar kon zich niet doorzetten in zijn korte periode bij de A-kern.

Na zeven speeldagen ontdekte de Eredivisie met Kristoffer Peterson (23) wel een verrassende topschutter. De Zweedse linksbuiten van Heracles zit immers al aan acht treffers en een assist, waarmee hij Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag, 7), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, 6), Robin van Persie (Feyenoord, 6) en Fran Sol (Willem II, 6) achter zich houdt.

Van Liverpool naar Utrecht

Peterson geldt als dé blikvanger van het boven verwachting presterende Heracles. Het team bevestigt dat de eerdere resultaten tegen Ajax (1-1 in de Arena) en AZ (3-2 thuis) geen toeval zijn.

De aanvaller valt vooral op door zijn passerbewegingen, afgemeten voorzetten, harde schoten en treffers. Maar Peterson blijkt vooral een nuchtere Scandinaviër, die zich niet wil blindstaren op de topschutterslijst. 'Als ik me alleen maar zou focussen op doelpunten, dan zou ik niet meer scoren. Dan zou ik veel te veel nadenken als ik een doelkans krijg', verklaarde hij voor de camera's van de NOS.

Dat Peterson voorzichtig blijft, heeft te maken met zijn voetballeven tot nu toe. Op zijn zestiende werd de spits door Liverpool weggeplukt bij Sävedalens IF. In totaal vier jaar voetbalde de winger in de jeugdopleiding van de Reds, maar tot een debuut kwam het nooit. Maar spijt van die beslissing heeft Peterson niet. 'Ik ontwikkelde me daar als voetballer en mens enorm.'

In 2015 belandde de ex-U21-international bij FC Utrecht, waar hij geen enkele basisplaats kon afdwingen. Gelukkig bracht de overstap naar Heracles in januari 2017 soelaas. Dit seizoen kan Peterson eindelijk de verwachtingen inlossen, want hij scoorde nu al vaker dan de 7 goals in 33 duels vorig seizoen. Een belangrijke rol voor zijn stormachtige ontwikkeling is weggelegd voor de energieke coach Frank Wormuth. De Duitser, die als opleider werd opgepikt bij de voetbalbond DFB, sprak veel met zijn linkerflankaanvaller en gaf hem direct veel vertrouwen. 'Kristoffer was bang om fouten te maken. Ik zei hem dat het niet erg is als hij de bal een keer verliest.'