Al-Duhail, de Qatarese club van Toby Alderweireld, heeft Hernan Crespo (46) donderdag aangesteld als nieuwe coach.

De voormalige Argentijnse international (64 caps, 35 goals) is de opvolger van de Portugees Luis Castro, die mocht beschikken ondanks de recente eindzege in de Amir Cup.

Crespo werd eind vorig jaar ontslagen bij het Braziliaanse Sao Paulo. Sindsdien zat hij zonder club. Eerder was de ex-topspits als trainer aan de slag bij de jeugd van Parma, bij Modena, Banfield en Defensa y Justicia. Met die laatste club won hij in 2021 de Copa Sudamericana. Als speler trad Crespo aan voor onder meer Parma, Lazio Rome, Inter Milaan, Chelsea en AC Milan.

