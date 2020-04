Boos en ontgoocheld reageerden enkele spelers, van onder meer Lazio Roma op het nieuws over het opstarten van fase 2, waarmee het leven in Italië weer langzaam op gang moet komen.

Zondagavond gaf premier Giuseppe Conte aan wat de volgende stappen zullen zijn. Vanaf vier mei mogen individuele sporten weer, vanaf achttien mei zijn trainingen voor ploegsporten weer toegelaten. Begin juni mogen waarschijnlijk bars en restaurants weer open gaan. De scholen gaan dit schooljaar niet meer open, de heropening is voorzien voor 1 september. 'Momenteel zijn we daar nog niet klaar voor', gaf Conte mee.

Een aantal voetbalclubs had gehoopt al op 4 mei de trainingen in het stadion te kunnen hervatten, maar dat mag dus nu niet. 'We worden enorm onder druk gezet door de Profliga', gaf minister van Sport Vincenzo Spadafora mee, 'maar er zijn onvoldoende garanties vanuit medisch oogpunt dat voetbal nu al kan.'

Bondsvoorzitter Gravina legt zich ondanks het gemor in de rangen van de voetbalclubs bij die situatie neer. Hij kondigde maandagochtend aan dat de voetbalwereld pas wil herstarten als alles veilig is, en wanneer de autoriteiten daarvoor hun fiat hebben gegeven. Hij voorziet wel een algemene vergadering voor acht mei.

Wanneer en of de Italiaanse profcompetitie precies wordt hervat is nog niet duidelijk. Maar het is wel de bedoeling dat de competities in de drie hoogste voetbaklassen terug zullen beginnen.

