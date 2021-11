Hertha Berlijn weigert de lonen te betalen van de spelers die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus en in quarantaine belanden. Dat heeft sportdirecteur Fredi Bobic dinsdag verklaard in de Duitse kranten B.Z. en Bild.

'Al op 2 november hebben wij beslist dat niet-gevaccineerde spelers hun salaris niet krijgen gedurende de periode dat ze in quarantaine zitten', aldus Bobic. De club van Dedryck Boyata werd al verschillende keren geplaagd door het coronavirus, maar zo goed als alle spelers zouden nu gevaccineerd zijn. Begin oktober liet Hertha Berlijn weten dat spelers die niet gevaccineerd zijn de kosten voor de verplichte PCR-testen zelf moeten dragen.

Volgens verschillende media geldt hetzelfde beleid bij Bayern München, in de rand van de discussie rond de niet-gevaccineerde Joshua Kimmich. Die werd vrijdag voor de tweede keer in quarantaine geplaatst wegens blootstelling aan het coronavirus. Nog eens vier niet-gevaccineerde spelers van Bayern gingen zondag in quarantaine: Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting en Michael Cuisance.

