De ex-doelman van de Mannschaft vervangt Jürgen Klinsmann in de raad van bestuur bij de Berlijnse eersteklasser. Opvallend: ook Marc Kosicke werd erin opgenomen.

Amper dertiende staat Hertha BSC, de club waar onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio spelen, momenteel in de Bundesliga na 25 speeldagen. Met de nieuwe trainer Bruno Labbadia wil het dan ook zo snel mogelijk het behoud veilig stellen, met als eerste opdracht een verplaatsing naar 1899 TSG Hoffenheim.

Ondertussen blijft de club naast het veld, onder impuls van zakenman Lars Windhorst, uitpakken met het binnenhalen van opvallende persoonlijkheden. Eerst was het de beurt aan oud-international Jürgen Klinsmann, die in de raad van bestuur zat en ook even coach was. Maar in februari van dit jaar vertrok hij halsoverkop.

Onlangs kreeg ex-doelman Jens Lehmann (50) een zitje in de raad van bestuur. Opvallend: ook makelaar Marc Kosicke werd erin opgenomen. Hij behartigt de belangen van onder andere Julian Nagelsmann (RB Leipzig) en Jürgen Klopp (Liverpool).

'Ik ben bijzonder blij dat zowel Jens als Marc zich engageren bij Hertha BSC', verklaarde Windhorst, die met zijn investeringsmaatschappij in 2019 224 miljoen euro betaalde voor 49,9 procent van de clubaandelen. Door zijn inbreng mag Windhorst vier vertegenwoordigers in het bestuur kiezen.

Windhorst toont zich verder ongelofelijk ambitieus. 'We zijn bereid om nog een keer 100 tot 150 miljoen euro aan eigen geld in de club te pompen, mocht dat nodig zijn', beweert de zakenman tegenover de Süddeutsche Zeitung. 'Hertha BSC is een van de weinige Bundesligaclubs die zich ondanks de crisis financieel geen zorgen moet maken. Jens en Marc geloven in ons project. Ze zullen zorgen voor ervaring, aanzien, geloofwaardigheid en een sterk netwerk.'

Lees ook: Vijf redenen om de Bundesliga te volgen

Hoesten en lichte koorts

Ex-goalie Lehmann moet zich vooral gaan bezighouden met het sportieve. De 61-voudige international, die in 2011 stopte als actieve speler, begint aan een totaal nieuw avontuur.

Eerder werkte hij als assistent-coach bij Arsenal en FC Augsburg, en was hij tv-analist. Lehmann geldt vooral als een karaktervol persoon met een eigen mening, die geen enkele controverse uit de weg gaat. Zo polariseerde hij ook onlangs in de coronacrisispandemie, door alles te minimaliseren en te pleiten voor een snelle terugkeer naar competitievoetbal.

Eind april had Lehmann in sensatiekrant Bild-Zeitung gesproken over hoe hij midden maart ook het slachtoffer geworden was van het virus. 'Ik had slechts anderhalve dag wat last van hoesten en lichte koorts. Na twee weken quarantaine werd ik opnieuw gezond verklaard. Mijn ziekte was lichter dan een echte griep.'

Amper dertiende staat Hertha BSC, de club waar onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio spelen, momenteel in de Bundesliga na 25 speeldagen. Met de nieuwe trainer Bruno Labbadia wil het dan ook zo snel mogelijk het behoud veilig stellen, met als eerste opdracht een verplaatsing naar 1899 TSG Hoffenheim.Ondertussen blijft de club naast het veld, onder impuls van zakenman Lars Windhorst, uitpakken met het binnenhalen van opvallende persoonlijkheden. Eerst was het de beurt aan oud-international Jürgen Klinsmann, die in de raad van bestuur zat en ook even coach was. Maar in februari van dit jaar vertrok hij halsoverkop.Onlangs kreeg ex-doelman Jens Lehmann (50) een zitje in de raad van bestuur. Opvallend: ook makelaar Marc Kosicke werd erin opgenomen. Hij behartigt de belangen van onder andere Julian Nagelsmann (RB Leipzig) en Jürgen Klopp (Liverpool).'Ik ben bijzonder blij dat zowel Jens als Marc zich engageren bij Hertha BSC', verklaarde Windhorst, die met zijn investeringsmaatschappij in 2019 224 miljoen euro betaalde voor 49,9 procent van de clubaandelen. Door zijn inbreng mag Windhorst vier vertegenwoordigers in het bestuur kiezen. Windhorst toont zich verder ongelofelijk ambitieus. 'We zijn bereid om nog een keer 100 tot 150 miljoen euro aan eigen geld in de club te pompen, mocht dat nodig zijn', beweert de zakenman tegenover de Süddeutsche Zeitung. 'Hertha BSC is een van de weinige Bundesligaclubs die zich ondanks de crisis financieel geen zorgen moet maken. Jens en Marc geloven in ons project. Ze zullen zorgen voor ervaring, aanzien, geloofwaardigheid en een sterk netwerk.'Ex-goalie Lehmann moet zich vooral gaan bezighouden met het sportieve. De 61-voudige international, die in 2011 stopte als actieve speler, begint aan een totaal nieuw avontuur. Eerder werkte hij als assistent-coach bij Arsenal en FC Augsburg, en was hij tv-analist. Lehmann geldt vooral als een karaktervol persoon met een eigen mening, die geen enkele controverse uit de weg gaat. Zo polariseerde hij ook onlangs in de coronacrisispandemie, door alles te minimaliseren en te pleiten voor een snelle terugkeer naar competitievoetbal. Eind april had Lehmann in sensatiekrant Bild-Zeitung gesproken over hoe hij midden maart ook het slachtoffer geworden was van het virus. 'Ik had slechts anderhalve dag wat last van hoesten en lichte koorts. Na twee weken quarantaine werd ik opnieuw gezond verklaard. Mijn ziekte was lichter dan een echte griep.'