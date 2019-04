Wie Robin van Persie (35) nog aan het werk wil zien, moet snel zijn, want de aanvaller van Feyenoord is bezig aan zijn officiële afscheidstournee. 'Ik hoef geen sprookje als afscheid'.

Volgens Leo Beenhakker is het zo dat een speler op een ochtend wakker wordt en dan zeker weet dat het tijd is om te stoppen. 'Voor veel spelers is dat ook zo, maar bij mij was het een langer proces', zegt Robin van Persie. 'Een gevoel dat steeds meer de overhand kreeg. Het is natuurlijk niet niks, hè. Een goede vriend zei dat stoppen met voetbal een kleine crisis oplevert. Met Nemanja Vidic speelde ik samen bij Manchester United en hij zei dat je 'de coach moet worden van je eigen leven'. Voor mij was dat een eyeopener. Het leven als voetballer is luxe. Bijvoorbeeld: na een training zet je je vieze kleren voor de deur van je hotelkamer, die worden opgehaald en een nieuw setje ligt alweer op je te wachten. De teammanager zegt hoe laat je moet eten, waar de bus staat, wat zus en zo moet gebeuren en wanneer. Dat soort dingen valt straks weg. Ik hoef thuis niet te proberen mijn vuile kleding voor de deur neer te zetten, die kan ik mooi zelf in de wasmachine gaan doen. Ik wil er maar mee zeggen dat het best een ding is als je dagelijkse routine straks wordt doorbroken. Neem de vakantie, zeventien jaar lang wist ik: ik heb vier weken. Keek je echt naar uit en je wist precies wanneer je weer terug moest zijn. Nu zegt niemand meer tegen mij dat ik me weer ergens moet melden. Ik heb geen eerste training meer waar ze me verwachten.'

...