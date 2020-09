De 28-jarige Senegalese goalie staat op het punt om Stade Rennais te verruilen voor Chelsea, waar manager Frank Lampard niet kan lachen met het geblunder van de Spanjaard Kepa (25).

Een onwaarschijnlijk verhaal is het eigenlijk, wanneer je de loopbaan van Edouard Mendy onder het vergrootglas houdt. Vanaf zijn dertiende trok de doelman naar de jeugdopleiding van Le Havre AC, waar de meer getalenteerde Zacharie Boucher hem blokkeerde. Voor de Senegalees met ook nog een Frans paspoort het signaal om andere oorden op te zoeken, weliswaar op een lager niveau.

Zo begint zijn parcours bij de volwassenen op negentienjarige leeftijd bij AS Cherbourg in de Nationalreeks, vergelijkbaar met onze derde klasse. Alhoewel Mendy initieel werd aangeworven als derde doelman, slaagt hij er toch in om het tweede seizoen bij de Normandische club onder de lat te komen.

Ontdekken

Tussen de zomer van 2014 en 2015 volgt een periode zonder club. Maar Olympique Marseille pikt Mendy op, weliswaar als derde in de rangorde van de keepers. In juli 2016 verhuist hij transfervrij naar toenmalig tweedeklasser Stade de Reims.

Daar tekent Mendy eigenlijk zijn eerste volwaardige profcontract, wanneer hij al 24 jaar oud is. Na een jaartje bankzitten slaagt de Senegalees er toch in om titularis te worden en pakt hij meteen ook de titel met het team. De Ligue1 zal hij dus pas ontdekken op zijn 26e.

Mendy mist zijn debuut op het hoogste niveau niet. Hij keept een fantastisch seizoen, dat wordt afgesloten met maar liefst veertien clean sheets op de teller. Op het einde van dat jaar volgt ook nog een mooie beloning met deelname aan de Afrika Cup met Senegal. Na twee pouleduels breekt hij echter zijn vinger net voor de derde wedstrijd, wat voor een abrupt einde zorgt.

Notitieboekjes

Zijn naam stond toen al vermeld in tal van notitieboekjes bij internationale scouts. Stade Rennais speelt het kortst op de bal en betaalt in augustus 2019 4 milljoen euro, Mendy gaat akkoord met het voorstel tot 2023. En hij blijft de maanden erop in gunstige zin opvallen, wat maakt dat zijn nieuwe werkgever eindigt op een verrassende derde plaats, die synoniem staat voor rechtstreekse plaatsing voor de CL-poulefase.

Chelsea had ook al geruime tijd het potentieel van Mendy in de gaten. Door de blunders en de ontgoochelende optredens van Kepa willen ze in Londen zo snel mogelijk van de achtvoudige Senegalese international hun vaste titularis maken. Volgens L'Equipe is de transfer nakend, want Mendy zou al afscheid genomen hebben van zijn ploeggenoten. Er is sprake van 25 miljoen euro als transfersom, waarmee Rennes een ferme meeropbrengst realiseert.

Door zich te verbinden aan Chelsea komt Mendy terecht in de categorie van de grootste Afrikaanse doelmannen uit de geschiedenis. Hij moet voor defensieve stabiliteit zorgen, waar The Blues naar zoeken sinds het vertrek van Thibaut Courtois in augustus 2018 naar Real Madrid.

Samuel Gothot

Een onwaarschijnlijk verhaal is het eigenlijk, wanneer je de loopbaan van Edouard Mendy onder het vergrootglas houdt. Vanaf zijn dertiende trok de doelman naar de jeugdopleiding van Le Havre AC, waar de meer getalenteerde Zacharie Boucher hem blokkeerde. Voor de Senegalees met ook nog een Frans paspoort het signaal om andere oorden op te zoeken, weliswaar op een lager niveau. Zo begint zijn parcours bij de volwassenen op negentienjarige leeftijd bij AS Cherbourg in de Nationalreeks, vergelijkbaar met onze derde klasse. Alhoewel Mendy initieel werd aangeworven als derde doelman, slaagt hij er toch in om het tweede seizoen bij de Normandische club onder de lat te komen.Tussen de zomer van 2014 en 2015 volgt een periode zonder club. Maar Olympique Marseille pikt Mendy op, weliswaar als derde in de rangorde van de keepers. In juli 2016 verhuist hij transfervrij naar toenmalig tweedeklasser Stade de Reims.Daar tekent Mendy eigenlijk zijn eerste volwaardige profcontract, wanneer hij al 24 jaar oud is. Na een jaartje bankzitten slaagt de Senegalees er toch in om titularis te worden en pakt hij meteen ook de titel met het team. De Ligue1 zal hij dus pas ontdekken op zijn 26e.Mendy mist zijn debuut op het hoogste niveau niet. Hij keept een fantastisch seizoen, dat wordt afgesloten met maar liefst veertien clean sheets op de teller. Op het einde van dat jaar volgt ook nog een mooie beloning met deelname aan de Afrika Cup met Senegal. Na twee pouleduels breekt hij echter zijn vinger net voor de derde wedstrijd, wat voor een abrupt einde zorgt.Zijn naam stond toen al vermeld in tal van notitieboekjes bij internationale scouts. Stade Rennais speelt het kortst op de bal en betaalt in augustus 2019 4 milljoen euro, Mendy gaat akkoord met het voorstel tot 2023. En hij blijft de maanden erop in gunstige zin opvallen, wat maakt dat zijn nieuwe werkgever eindigt op een verrassende derde plaats, die synoniem staat voor rechtstreekse plaatsing voor de CL-poulefase.Chelsea had ook al geruime tijd het potentieel van Mendy in de gaten. Door de blunders en de ontgoochelende optredens van Kepa willen ze in Londen zo snel mogelijk van de achtvoudige Senegalese international hun vaste titularis maken. Volgens L'Equipe is de transfer nakend, want Mendy zou al afscheid genomen hebben van zijn ploeggenoten. Er is sprake van 25 miljoen euro als transfersom, waarmee Rennes een ferme meeropbrengst realiseert.Door zich te verbinden aan Chelsea komt Mendy terecht in de categorie van de grootste Afrikaanse doelmannen uit de geschiedenis. Hij moet voor defensieve stabiliteit zorgen, waar The Blues naar zoeken sinds het vertrek van Thibaut Courtois in augustus 2018 naar Real Madrid.Samuel Gothot