De Italiaanse voetbalbond heeft drie plannen om het kampioenschap af te werken. Het laatste, plan C, is een wiskundige formule om de eindstand te bepalen.

De Italiaanse clubs hebben gekregen waar ze om vroegen. Vrijdag en zaterdag kunnen de Italianen terug voetbal zien op tv met de halve finales en volgende woensdag de finale van de Italiaanse beker.

Daarna is het terug de beurt aan de Serie A en kan de race naar de titel hervatten. In het ideale scenario kan de Serie A nog alle matchen afwerken. Lukt dat niet, dan zijn er twee opties. Plan B: play-offs bepalen over het kampioenschap, de Europese plaatsen en degradatie. Of plan C: er komt een wiskundige formule aan te pas, maar dan wordt er geen kampioen aangeduid.

Die formule ziet er als volgt uit:

Pt(x) + [(mpc t(x) x c t(z-x)) +(mpf t(x) x f t(z-x))]

Legende: 'Pt' = huidig aantal punten 'mpc' = gemiddeld aantal punten van alle thuiswedstrijden 'c t(z-x)' = nog te spelen thuiswedstrijden 'mpf t(x)' = gemiddeld aantal punten van alle uitwedstrijden 'f t(z-x)' = nog te spelen uitwedstrijden

Daarbij zijn nog twee belangrijke voetnoten toe te voegen. Ten eerste treedt de formule enkel in werking wanneer alle Serie A-ploegen drie wedstrijden achter de rug hebben, aangezien iedereen evenveel matchen gespeeld moet hebben.

Ten tweede zal dit algoritme alleen gebruikt worden als het seizoen afgeblazen moet worden en er geen matchen meer zullen doorgaan. Wie in het algoritme dan als eerste bovenaan staat, zal ook geen kampioen zijn, want het zal enkel gelden om te bepalen wie degradeert en wie Europees mag spelen volgend seizoen.

Juventus kampioen?

Laten we het dan eens simuleren met bijvoorbeeld Juventus en Lazio, de eerste twee in het klassement. Daarbij nemen we de hypothetische punten van de komende drie wedstrijden, aangezien het algoritme pas in gang kan schieten na drie speeldagen.

Juventus heeft in dit model dan gewonnen in Bologna, thuis tegen Lecce en uit bij Genoa. Lazio wist dan hypothetisch te winnen bij Atalanta, thuis tegen Fiorentina en uit bij Torino. Als de competitie op dat moment stopgezet moet worden, dan zou de formule er zo uitzien.

Juventus: 72 + + [((40÷14) x 5) + ((32÷15) x 4)] = 94,82 punten

Lazio: 71 + [((39÷15) x 4) + ((32÷14) x 5)] = 92,83 punten

Is dit algoritme volledig?

De formule houdt rekening met een aantal zaken: het aantal punten dat het team tot nu vergaarde, hoeveel punten uit thuis- en uitwedstrijden het won en hoeveel wedstrijden er nog aankomen.

Maar is dat wel genoeg? Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het programma dat de club achter de rug heeft. Stel nu dat Lazio al tegen alle moeilijke clubs heeft moeten spelen, dan zou het misschien een bonus moeten krijgen ten opzichte van andere teams die een veel eenvoudiger programma hadden.

Datzelfde geldt ook voor het programma dat nog komt. Nu worden enkel het aantal wedstrijden en het verschil thuis en uit in rekening genomen. U merkt: het kan nog ingewikkelder.

