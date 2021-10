In 2019 verbaasde Ajax vriend en vijand in de Champions League. Pas in de slotseconden van de halve finale werden de Ajacieden uitgeschakeld door Tottenham. Maar waar zitten die spelers nu, drie jaar later? Een overzicht.

Van vier spelers werd in 2019 verwacht dat ze een megatransfer zouden maken: Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech. Ze maakten uiteindelijk ook allemaal de overstap naar een Europese topclub, maar spelen drie jaar later eigenlijk niet zoveel als ze aanvankelijk gehoopt hadden.

Frenkie de Jong, de man met de geniale pass die voor het evenwicht zorgde bij Ajax, had de clubs voor het uitkiezen met onder meer Real Madrid, PSG, Bayern München, Manchester City, Barcelona, ... Uiteindelijk werd het de club uit Catalonië, waar De Jong met veel toeters en bellen werd binnengehaald voor 86 miljoen euro.Maar bij Barça beleefde de Nederlandse middenvelder nog niet al te veel leuke momenten. Je hebt er niet alleen de extrasportieve problemen van de club, ook op het veld draait het al een heel tijdje niet bij de blaugrana. En ook De Jong deelde in de malaise. Hij moest zich aanpassen aan een nieuwe rol op het veld, omdat Sergio Busquets eigenlijk op zijn positie speelt, en leek zijn draai niet te vinden in Spanje.Vorig seizoen leek hij echter die problemen en twijfels van zich af te kunnen schudden. De Jong liet zijn beste statistieken ooit optekenen met 7 goals en 8 assists en Barcelona pakte nog eens de Spaanse beker. Maar dit seizoen loopt het weer niet voor de 24-jarige Nederlander. In de Spaanse pers wordt zelfs getwijfeld aan zijn basisplaats. Het is nu afwachten wat dat geeft onder de nieuwe coach.Het andere toptalent uit de Ajaxfabriek dat jaar was Matthijs de Ligt. Ook hij maakte meteen na het CL-sprookje een eigen toptransfer naar Juventus. Opnieuw voor een enorm bedrag van 85 miljoen euro. Daar wou hij het vak beter leren onder de vleugels van topverdedigers als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini.Gelukkig voor De Ligt viel in het eerste jaar Chiellini uit voor de rest van het seizoen. De jonge Nederlander kreeg volop zijn kans, maar kwam in de eerste maanden meer in het nieuws door zijn owngoals dan door zijn goeie prestaties. Maar zowel Maurizio Sarri als Andrea Pirlo (die Sarri opvolgde in het volgende seizoen) behielden het vertrouwen in De Ligt. Maar in de Italiaanse pers heeft hij in die tijd de grote verwachtingen toch nog niet kunnen inlossen.Dit seizoen onder Massimiliano Allegri lijkt De Ligt zelfs een stap terug te hebben gezet. Hij speelt nog wel het merendeel van de wedstrijden, maar in de toppers kiest de Italiaanse coach voor zijn vaste duo Bonucci-Chiellini. De Ligt wordt echter nog steeds gezien als de toekomst van Juventus, maar het wordt toch afwachten hoe de rest van zijn seizoen er zal uitzien.Voor de twee andere toppers van het Ajax in 2019 is de overstap naar een topclub echter een ware nachtmerrie geworden. Zowel Hakim Ziyech als Donny van de Beek trokken pas een jaar later weg uit Amsterdam. De Marokkaanse spelverdeler ging naar Chelsea, terwijl de Nederlandse nummer 10 voor Manchester United koos.Bij Chelsea liep het echter al snel mis voor Ziyech. Door een blessure miste hij de voorbereiding en coach Frank Lampard koos liever voor Mason Mount en Christian Pulisic, twee spelers die hij het seizoen ervoor al liet openbloeien, in zijn basisopstelling. En ook onder nieuwe coach Thomas Tuchel kwam er niet veel beterschap. Dit seizoen is een nieuw dieptepunt bereikt met een goal en een assist in acht wedstrijden. Een transfer in januari dringt zich op voor de 28-jarige Marokkaan om zijn carrière uit het slop te halen.Hetzelfde geldt voor Donny van de Beek bij Manchester United, al speelde die in de tussentijd nog minder dan Ziyech. Hij werd voor 40 miljoen euro binnengehaald, maar coach Ole Gunnar Solksjaer zag eigenlijk niets in de jonge Nederlander. Hij had al Bruno Fernandes op zijn positie, dus Van de Beek moest zich aanpassen aan een andere positie. Dat lukte hem niet en dus werd hij al snel Donny van de Bank. Ook voor hem is dit seizoen voorlopig een nachtmerrie met slechts zes minuten in de Premier League. In januari een transfer maken, lijkt aanbevolen.Niet alle spelers van het Ajax uit 2019 zijn vertrokken; meer dan de helft van het team is gebleven. Zo ook Daley Blind en Dusan Tadic, dé leiders van de huidige ploeg. Blind, die in het seizoen 2018/19 teruggekeerd was uit Manchester, moest de defensie van de Ajacieden leiden en deed dat met verve samen met Matthijs de Ligt. Hij zat in de vorm van zijn leven en trok die lijn eigenlijk door tot nu. De Oranje-international speelt zowat iedere minuut en lijkt op zijn 31e een icoon van Ajax te worden.Het team leiden doet Blind de laatste jaren samen met Dusan Tadic, ook teruggekeerd uit Engeland om meer aan spelen toe te komen. Hij is ondertussen hét symbool en de kapitein van het huidige Ajax geworden. Tadic werd de vervanger van Ziyech als de man die niet kan stoppen met scoren en assists geven. Zo getuigen ook de statistieken: 22 doelpunten en 26 assists vorig seizoen en dit jaar staat de teller al op 5 treffers en 11 beslissende passes in 14 wedstrijden.Maar niet alle spelers die bleven, hebben dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als Blind of Tadic. Drie basisspelers uit 2019 zijn in de jaren naar de achtergrond verdreven in Amsterdam. Laten we het misschien eerst hebben over de keeper, André Onana. De Kameroener leek iedere transferperiode de overstap te maken naar de absolute top, maar toen kwam in februari dit jaar het nieuws dat hij voor een jaar geschorst werd omdat hij de dopingregels had overtreden. Die schorsing werd in beroep teruggedraaid tot 9 maanden.De keeper viel helemaal uit de gratie in Amsterdam en het leek er dan ook op dat hij deze zomer dan eindelijk die transfer (weliswaar naar een kleinere club) zou maken; bij Ajax was hij toch niet meer gewild. Maar het geluk zat aan de kant van Onana, want deze week werd hij opnieuw bij de A-kern genomen omdat Maarten Stekelenburg tot het einde van het seizoen out is. Het valt dan ook nog maar te zien of de ondertussen 25-jarige Kameroener vanaf 4 november (wanneer de schorsing vervalt) ook effectief zijn wederoptreden zal maken.Nog een groot talent was de Braziliaanse vleugelspeler David Neres. Hij zat al sinds 2017 in de Nederlandse hoofdstad en realiseerde in de CL-campagne van twee jaar later zijn grote doorbraak. Maar sindsdien is hij helemaal naar de achtergrond verdwenen. Dit seizoen moet hij zich zelfs schikken naar een invallersrol. In september tegen Cambuur maakte hij pas voor de eerste keer de 90 minuten vol sinds midden maart. Sindsdien lukte hem dat ook niet meer. Neres wil al langer weg bij Ajax en lijkt binnenkort dan ook eindelijk zijn transfer te krijgen, al zal het niet meer naar de Europese top zijn. Neres staat te koop voor 'slechts' 15 miljoen euro.Nicolás Tagliafico, tot slot, heeft hetzelfde als Neres meegemaakt in de laatste drie seizoenen. De in 2019 nog onbetwiste basisspeler, is de laatste jaren zijn rol van titularis kwijtgespeeld. Dit seizoen stond hij zelfs nog geen enkele keer 90 minuten op het veld. Het is nu vooral Daley Blind die vanop links opereert. Ook de 29-jarige linksachter aasde al langer op een transfer, die er vreemd genoeg nooit kwam. Komt daar dit seizoen verandering in?Twee spelers kenden in 2019 een minder vooruitgeschoven rol in het Ajaxgeheel. De ervaren Lasse Schöne moest Van de Beek en De Jong leiden op het middenveld terwijl Noussair Mazraoui stilletjes kwam piepen op het allerhoogste niveau. Voor Schöne volgde in de zomer van 2019 ook een transfer, maar wel naar de Italiaanse subtop bij Genoa. Op zijn 32e wilde hij nog eens een nieuw avontuur beleven, maar een jaar later keerde hij al terug naar Nederland bij Heerenveen. Momenteel speelt de 35-jarige Deen bij NEC.En Noussair Mazraoui lijkt wel eens de volgende toptransfer te zullen worden bij Ajax. In de voorbije drie jaar werd de Nederlander die voor Marokko koos tegengehouden door blessures, maar dit seizoen is hij een van dé smaakmakers in het team van Erik ten Hag. Mazraoui wordt in de internationale pers al in een adem genoemd met toppers als Achraf Hakimi en Trent Alexander-Arnold en zal deze zomer meer dan waarschijnlijk vertrekken. Maar zal Ajax er ook wat aan verdienen? Dat is maar de vraag, want het contract van de rechtsachter loopt komende zomer af en hij lijkt niet te zullen bijtekenen.