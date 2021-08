Tot voor donderdag leek een vertrek van Messi bij Barcelona haast ondenkbaar, maar door de financiële problemen van de Spaanse club, de regelgeving van La Liga en de droom van een Super League bleek dat uiteindelijk de enige oplossing.

Eerst en vooral, technisch gezien verlaat Lionel Messi Barcelona niet. Herinner u dat het contract van de Argentijn stopte op 1 juli en Messi sindsdien eigenlijk 'gratis' binnen te lijven valt. Alles wees er echter op dat hij opnieuw zou tekenen bij de club van zijn hart. Een deal was nog nooit zo dichtbij, meldden verschillende Spaanse bronnen. Messi wou namelijk graag blijven en Barcelona wou in geen geval afscheid nemen van de beste speler uit zijn geschiedenis.

Maar er was nog een probleem: Barça had geen financiële ruimte om hem in te schrijven voor volgend seizoen. De Blaugrana zouden namelijk boven de toegelaten loonuitgaven zitten als ze Messi, zelfs met 50 procent salarisvermindering, opnieuw zouden aantrekken. Een oplossing was om meerdere spelers te verkopen en zo wat ruimte te maken. Junior Firpo (Leeds, 15 miljoen euro) en Carles Aleña (Getafe, 5 miljoen) vertrokken al, maar dat waren maar habbekratsen voor Barcelona. Waar het echt om ging waren de grote vissen genre Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Clement Lenglet en Miralem Pjanic. Probleem: niemand had interesse in het kwartet of kon genoeg miljoenen op tafel leggen, en de spelers in kwestie hadden geen interesse in een vertrek.

Extra geld geweigerd

En dan kwam er plots een handig extraatje vanuit La Liga. Die maakte bekend dat het investeringsfonds CVC Capital Partners 10 procent van de La Liga-aandelen had gekocht voor 2,7 miljard euro. Maar liefst 90 procent daarvan zou naar de naar de clubs doorvloeien, wat overeen zou komen met 270 miljoen (10 procent) voor Barcelona. Daarvan zou ook nog eens 40 miljoen mogen ingezet worden voor de salarislast, wat de begroting van Barça erg zou helpen.

Extra geld, daar zegt een topclub als Barcelona toch nooit neen tegen? Jawel, want samen met Real Madrid was de Catalaanse club niet te spreken over het initiatief. De Blaugrana waren het vooral niet eens met de duur van de deal: 40 jaar. Bovendien zou Barcelona met het aannemen van het geld ook naar de pijpen van La Liga moeten dansen en vooral dat zag de clubleiding niet zitten. Want als La Liga-voorzitter Javier Tebas dan zijn zin doordrukt, komt er onder geen beding een Super League en laat dat nu net de droom van beide Spaanse topclubs zijn.

Het geld aannemen, zou dus het einde van de Super Leaguedromen betekenen, maar ook Lionel Messi aan boord kunnen houden. Weigeren zou dan weer betekenen dat de kans op de alternatieve competitie zou blijven bestaan, maar dat Barça Messi geen nieuw contract kon aanbieden. Het was een moeilijk dilemma voor Barcelona, maar zoals het een topclub dezer dagen typeert: het koos voor nóg meer geld en dus de Super League. Adios, Messi.

