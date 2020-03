Het EK is definitief uitgesteld, wat gebeurt er nu met de Champions League, de Europa League en de nationale kampioenschappen?

De logica zegeviert, ook op het hoofdkwartier van de UEFA. Daar namen ze de meest voor de hand liggende beslissing: uitstel van het EK tot de zomer van 2021, van 11 juni tot 11 juli. Nu is het aan de profliga's in de diverse landen om zich te buigen over hun kalender.Geen EK deze zomer, het kon ook niet anders. Op een moment dat het coronavirus Europa hard in het hart treft, moesten er normaal volgende week - op 26 en 29 maart - nog negen kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt. Vier landen moesten nog aan de eindtabel worden toegevoegd. Wanneer zouden ze die matchen kunnen afwerken? Wanneer zouden alle deelnemers - die hun spelers nu allemaal op non-actief zagen gezet - überhaupt aan een voorbereiding kunnen beginnen?Hoe zou je fans in alle veiligheid - virologen verwachten dat dit nog een tijdje zal aanslepen, misschien wel tot mei, juni - zo'n massa-evenement kunnen laten bijwonen? Een EK achter gesloten deuren? Komaan.Zonder fans geen sfeer, zonder sfeer een doods tornooi, ook tot in de huiskamers. De dolle zomer van 2020 zal uiteindelijk een stille sportzomer worden. Geen Giro als aanloop, geen EK, geen Copa América in Argentinië en Colombia, ook die wordt een jaar later gespeeld. Geen tennis, geen formule 1, geen wielerklassiekers. En wat volgt nog? De Tour? Olympische Spelen?Eden Hazard, Memphis Depay, Harry Kane,... en ongetwijfeld nog heel wat anderen kunnen nu wel ademhalen en hun revalidatie zonder tijdsdruk afwerken. Voor de oudjes is het dan weer slikken. Cristiano is in de zomer van 2021 36, Messi 34. De hele verdediging van de Rode Duivels krijgt er een jaartje bij. Het zal straks sportief voor- én nadelen hebben, een jaar later. Want dan is het twee jaar quasi non-stop, in één ruk door.De vrouwen mogen hun planning ook herzien, want hun EK gaat nu door in de zomer van 2022. Een paar maanden later krijgen we dan het WK voor de mannen. De FIFA moet nu ook beslissen, wat het aan moet met het WK voor clubs, voorzien vanaf 17 juni 2021 in China. Ook een jaar uitwijken en dan twee grote evenementen organiseren binnen de zes maanden? Of uitwijken naar de winter, zoals nu al het geval is? Het laatste WK voor clubs in de huidige vorm wordt eind 2020 in Qatar gespeeld. Maar waar dan heen met het nieuwe? China, inmiddels nagenoeg hoofdsponsor van FIFA met al zijn bedrijven die het wereldvoetbal steunen, is een continent van een land, met heel uiteenlopende temperaturen: in het zuiden, Shanghai en co, zou het nog kunnen in de winter, in het noorden niet. En laat nu net vier steden in het huidige schema in dat koude noorden, met vriestemperaturen in de winter, liggen. Bovendien: wat als er nog eens een opstoot van corona komt? Een van de speelsteden in het zuiden is... Wuhan.Kortom: kopzorgen. De kalender zit zo vol, dat enige reflectie over zin en onzin van nieuwe initiatieven aan de orde van de dag is.De diverse nationale profliga's kunnen nu aan de slag en hun kalender herdenken. De Premier League heeft net als de Bundesliga nog 9 speeldagen af te werken, de Franse nog 10, de Spaanse nog 11 en de Italiaanse zelfs nog 12. De Belgische situatie kent u: nog een speeldag in de reguliere, en in de praktijk nog de play-offs. Plus Europese barragewedstrijden. Overal ook nog bekers om tussen te schuiven. Kortom: alweer kopzorgen. En alles voor 30 juni, want dan lopen de contracten van de spelers af.Overal worden nu nationale schema's uitgedacht en -getekend, met die variabele: niemand weet wanneer hij kan herbeginnen. Of hij nog zal kunnen herbeginnen, nu meer en meer overheden complete lockdowns verordenen of overwegen. Duitsland wil achter gesloten deuren spelen, Engeland wil afwerken mét publiek, Frankrijk ruziet al openlijk (u moet er de tweets van Lyonbaas Jean-Michel Aulas maar eens op nalezen) over hoe het verder moet, de meeste landen willen nu nog het liefste door. Overal vallen nog prijzen te verdelen. Tegelijk roeren steeds meer spelers zich: zij willen oog voor veiligheid en zien trainen in groep, laat staan spelen, niet zitten. Kortom: kopzorgen.En die heeft ook de UEFA nog steeds. Wat met Champions en Europa League, tot nader order geschrapt? Op tafel liggen daar nog verschillende schema's, kwartfinales in één duel afwerken kan, maar waar? Thuisploeg bij lottrekking, neutraal terrein? En dan een eindtornooi, voor de Champions League in Istanboel en de Europa League in Gdansk?Het is een sportieve nachtmerrie. Zelfs met dit eerste uitstel. De annulatieverzekeringen zullen werk hebben.