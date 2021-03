Het EK U21 in Hongarije en Slovenië is het bekijken waard. En wel hierom.

Bekende gezichten

De Jupiler Pro League wordt wel vaker gezien als de springplank naar succes voor talenten. Dat is het EK U21 ook, dus vinden we er enkele namen uit onze competitie terug.

De Jupiler Pro League wordt wel vaker gezien als de springplank naar succes voor talenten. Dat is het EK U21 ook, dus vinden we er enkele namen uit onze competitie terug.Lukas Nmecha werd geselecteerd voor Duitsland. De krachtige spits van Anderlecht koos in 2019 voor die Mannschaft nadat hij eerst bij de nationale jeugdploegen van Engeland speelde. Voor de Duitse belofteploeg kwam hij al 14 keer in actie en scoorde 8 keer.In diezelfde selectie vinden we ook Niklas Dorsch terug. De middenvelder speelde zich al snel in de basis van KAA Gent en verdiende daarmee een selectie voor het EK U21. Dorsch is ondertussen al 23 jaar oud, maar spelers die 21 of jonger waren wanneer de kwalificatiewedstrijden begonnen, mogen nog deelnemen aan het toernooi.Geen plekje voor Noa Lang in de selectie van de Nederlandse hoofdmacht voor de WK-kwalificatiewedstrijden. In de planning van de A-kern werd rekening gehouden met het EK U21 en willen ze de ster van Club Brugge zien schijnen bij Jong Oranje. Noa Lang speelde in de kwalificaties voor het EK al mee en scoorde toen tegen Noorwegen.De beloften van België doen niet mee aan het EK. In de eindsprint van de kwalificaties struikelden ze over Moldavië en Bosnië. Toch krijgen we enkele Belgen te zien: scheidsrechter Lawrence Visser en zijn assistenten, Thibaus Nijssen en Rien Vanzeyre, zullen wel aantreden in Slovenië en Bulgarije. Een Belgische scheidsrechter op een groot toernooi is geleden van Franck De Bleeckere op het WK in Zuid-Afrika. Joël De Bruyn was de laatste Belgische scheidsrechter die aantrad op het EK U21, toen in 2009.Mitchell Bakker moet Jong Oranje naar succes brengen op dit EK. Hij is nog maar 20 jaar oud, maar heeft al heel wat ervaring op het hoogste niveau. De lange, blonde Nederlander heeft het postuur van een centrale verdediger, maar wordt uitgespeeld als verdedigend ingestelde linksachter. Hij is fysiek ijzersterk, heeft een versnelling en is goed aan de bal. In 2019 ruilde hij Jong Ajax in voor PSG, waar hij sinds vorig seizoen Layvin Kurzawa het vuur aan de schenen legt.Wesley Fofana moet de rots in de branding zijn bij de Franse belofteploeg. Fofana is op 20-jarige leeftijd al een vaste waarde centraal in de defensie van Leicester City. In september vertrok hij uit Saint-Etienne voor een Engels avontuur. Ondanks zijn leeftijd is hij verdedigend heel volwassen ingesteld. Zijn timing van tackles is heel precies, maar hij weet ook wanneer hij op zijn voeten moet blijven staan. Fofana speelt een fantastisch seizoen bij Leicester en maakt zich klaar voor de absolute top. 'Hij kan de beste centrale verdediger ter wereld worden', vertelde coach Brendan Rodgers al.Ook in de Franse selectie: Amine Gouiri. De Fransman met Algerijnse afkomst komt sinds vorig jaar uit voor OGC Nice. Daarvoor genoot hij van een opleiding bij Olympique Lyon. De dribbelkont speelt voornamelijk als linksvoor, maar komt ook in de spits tot zijn recht. Hij scoorde dit seizoen al 11 keer in de Ligue 1. In de jeugdploegen van Frankrijk vond hij al 45 keer het net in 52 wedstrijden. Doelpunten zijn een garantie.Youssoufa Moukoko is bij menig voetbalfan al bekend. De zestienjarige speelde de jeugdreeksen helemaal kapot en maakt nu al furore in het eerste elftal van Borussia Dortmund. Voor de nationale jeugdploegen kwam de jonge aanvaller nog niet al te veel uit. Op 12-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut bij de U16 van Duitsland en op 15-jarige leeftijd bij de U20. Moukoko borduurt verder op dat elan en is nu al de gedoodverfde vervanger van Haaland bij Dortmund.De leeftijd van spelers die doorstoten in de eerste ploeg daalt elk seizoen. Dat maakt van het EK U21 een toernooi met heel wat voetballers die al tonnen ervaring opdeden op het hoogste niveau. Ervaring is dan ook een van de belangrijkste eigenschappen om dit toernooi te winnen.Frankrijk selecteerde een team dat zelfs niet zou misstaan in de kwalificatiematchen voor het WK in Qatar, die ook volgende week van start gaan. De belofteploeg van Frankrijk heeft een as die nu al doet dromen over de EK's en WK's van komende decennia. Met Jules Koundé en Ibrahima Konaté beschikken ze over twee verdedigers die gewild zijn door alle Europese topploegen. Hetzelfde geldt voor middenvelders zoals Houssem Aouar en Eduardo Camavinga. Moussa Diaby en Odsonne Edouard, respectievelijk van Leverkusen en Celtic, vormen het aanvalsduo.Op de bank zitten nog toptalenten als Badiashile, Tchouameni en Ikone. Dit toernooi zou eigenlijk niet mogen mislopen voor de Fransen. Frankrijk zit in een poule met Denemarken, IJsland en Rusland.Ook Nederland wil vol voor de titel gaan. Heel wat spelers zijn al wat ouder dan 21 dus voor hen is dit jaar de laatste kans om het toernooi te winnen. Met Sven Botman, Perr Schuurs, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners en Myron Boadu in de selectie zijn er heel wat bij die een hoger niveau gewend zijn. Brian Brobbey is ook voor de eerste keer geselecteerd. 'De Nederlandse Lukaku' breekt overal waar hij speelt potten. Dat zal hier niet anders zijn. Nederland neemt het in de poules op tegen Duitsland, Hongarije en Roemenië.