Bijna alle plaatsen voor het WK in Qatar zijn ondertussen ingevuld en daartussen ontbreken toch wel heel wat toppers. Je kan er een topelftal mee samenstellen en dat deden we ook.

Bekijk het volledige elftal onderaan dit artikel.

Keeper: Giangluigi Donnarumma

Misschien wel de verpersoonlijking van de terugval van Italië. Op het Europees kampioenschap werd hij nog uitgeroepen tot de beste speler van het toernooi, maar daarna liep het mis. Sinds zijn transfer naar PSG is hij een onzekere keeper en een schim van zichzelf geworden. Met de Parijzenaars gleed hij nog pijnlijk uit tegen Real Madrid en de afloop van Italië kennen we ondertussen wel al.

Linksachter: David Alaba

Hij is de sterkhouder bij Real Madrid als opvolger van Sergio Ramos, maar dat zorgt er niet automatisch voor dat je je kan kwalificeren voor het WK. Oostenrijk heeft het ook niet zo voor wereldbekers. De laatste keer dat het nog eens mocht deelnemen was in 1982, 40 jaar geleden. En hoewel het nu een knappe ploeg heeft, met ook nog Marcel Sabitzer, kon het niet winnen van het Wales van Gareth Bale in de play-offs. Alaba en co zullen nog wat langer moeten wachten.

Centrale verdediger: Giorgio Chiellini

Op zijn 37ste lijkt Giorgio Chiellini misschien wel zijn laatste grote toernooi te hebben gespeeld. Met Italië was de verdediger erg succesvol met een wereldtitel in zijn eerste kennismaking met een landentoernooi in 2006 en de Europese titel vorig jaar. Je kan haast niet mooier beginnen en eindigen, al is een uitschakeling door Noord-Macedonië niet wat de snoeiharde verdediger had verwacht.

© GETTY

Centrale verdediger: Milan Skriniar

Slovakije deed nog maar één keer mee aan een wereldbeker: in 2010 toen het in een groep met Paraguay, Nieuw-Zeeland en Italië knap tweede werd en in de volgende ronde werd uitgeschakeld door later finalist Nederland. De Slovaken zullen echter nog even moeten wachten om hun helden op het grootste voetbalpodium te zien staan. Milan Skriniar is er ondertussen ongeveer de enige bekende. Hij kan de deur achterin sluiten en scoort nu en dan, maar op je eentje je land kwalificeren voor het WK is toch te veel gevraagd voor de verdediger van Inter.

Rechtsachter: Juan Cuadrado

Colombia was op de voorbije twee WK's telkens goed voor een plek in de knock-outfase. Vooral de campagne in 2014, toen het in de kwartfinale werd uitgeschakeld door gastland Brazilië, zal u zich wel nog herinneren. Maar nu moet het nog eens langs de kant toekijken. En dat zal erg vervelend zijn voor Juan Cuadrado. De 33-jarige flankspeler van Juventus - nog steeds een van de absolute sterkhouders van dit Colombia - zal zo waarschijnlijk zijn laatste WK hebben gespeeld in Rusland.

Verdedigende middenvelder: Wilfred Ndidi

Een wereldbeker zonder Nigeria, je kan het je haast niet inbeelden. In Qatar zal er echter geen spoor te vinden zijn van de Super Eagles, want ze verloren in de laatste kwalificatieronde van Ghana. Bij de Nigerianen vinden we met onder meer met Victor Osimhen, William Troost-Ekong en Wilfred Ndidi enkele oude bekenden terug. Die laatste speelt al jaren de pannen van het dak bij Leicester en kan al lang naar de top, maar zal zich nu niet kunnen laten zien in Qatar. De toptransfer zal op een andere manier geforceerd moeten worden.

© GETTY

Middenvelder: Arturo Vidal

Twee basisplaatsen in 22 wedstrijden en één goal en één assist, dat is de balans van Arturo Vidal dit seizoen bij Inter. De hoogtijdagen van de Chileense middenvelder lijken voorbij en zo ook die van het Chileense nationale team. Alexis Sanchez en Vidal zijn er nog steeds de sterren, maar zijn al 33 en 34 jaar oud. Een wissel van de wacht dringt zich op, maar de nieuwe grote talenten blijven uit. En daardoor zien we Chili niet terug in Qatar.

Middenvelder: Naby Keita

Aangezien er maar vijf van de in totaal 54 aangesloten Afrikaanse landen mogen deelnemen aan de wereldbeker, vallen er een heleboel interessante landen uit de boot. Zo ook het Guinee van Naby Keita, een van de sterkhouders van Liverpool. Het Afrikaanse land werd al in de tweede ronde uitgeschakeld in een groep met Marokko, Guinee-Bissau en Soedan.

Linksvoor: Riyadh Mahrez

Terwijl de uitschakeling van Guinee geen echt grote verrassing is, is die van Algerije dat wel. Het land won in 2019 nog de Afrika Cup, maar raakte in de laatste play-offronde niet voorbij Kameroen. Uithangbord Riyadh Mahrez beleefde zo opnieuw een teleurstelling met de nationale ploeg, want tijdens de laatste Afrika Cup werd titelverdediger Algerije ook al uitgeschakeld in de groepsfase.

© GETTY

Rechtsvoor: Mo Salah

Misschien wel het grootste gemis tijdens het volgende WK. Bij Liverpool zit Mo Salah in de vorm van zijn leven. Dit seizoen telt hij al 20 goals en 10 assists in de Premier League, maar in de laatste voorronde voor het WK struikelde het na penalty's over het Senegal van die andere Liverpoolster Sadio Mané. Een van de beste voetballers van het moment zal dus niet te bewonderen zijn in Qatar.

Spits: Erling Haaland

Noorwegen is een erg beloftevol land. Kijk maar naar Martin Odegaard en oude bekende Sander Berge. Maar dé naam van deze ploeg is toch wel Erling Haaland. Al was de superspits er niet bij tijdens de cruciale wedstrijden voor zijn land. Odegaard kon het niet allemaal op zijn eentje forceren en daardoor blijft het wachten op het debuut van de jonge aanvaller op een groot toernooi. Wordt 2024 zijn jaar?

