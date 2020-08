De Champions Leaugue zit erop en daarmee ook het volledige seizoen 2019/2020. Maar wie hoort in het Europees elftal van het jaar te zitten? Volgens Sport/Voetbalmagazine zijn dat deze namen.

Keeper: Manuel Neuer (34, Bayern München)

Helemaal terug van nooit weg geweest. De Duitse goalie is misschien wel de beste keeper van de wereld en toonde dat nog maar eens in de eindronde van de Champions League, waar het Bayern enkele keren rechthield met sublieme saves. De uitstekend meevoetballende keeper moest zich dit seizoen in 51 wedstrijden maar 49 keer omdraaien. In de Champions League kreeg hij zelfs maar 8 ballen binnen in de 11 gewonnen wedstrijden van de Rekordmeister. Onversneden klasse.

Manuel Neuer bewees dit seizoen nog maar eens waarom hij de een van de beste keepers ter wereld is © GETTY

Linksachter: Alphonso Davies (19, Bayern München)

Als je 1 speler moest verkiezen tot revelatie van het seizoen, wie anders dan Alphonso Davies zou je dan kiezen? De Canadese back van Bayern München brak dit seizoen helemaal door. De meeste van zijn tegenstanders - vraag maar aan Barcelona-rechtsachter Nelson Semedo - hebben nog steeds nachtmerries van zijn onnavolgbare rushes. De nog maar 19-jarige Davies heeft bovendien een gouden voorzet in zijn voeten en kan ook nog eens scoren. Dit seizoen kwam hij aan 3 goals en 10 assists in 46 wedstrijden.

De ontdekking van het seizoen: Alphonso Davies © GETTY

Centrale verdediger 1: Sergio Ramos (34, Real Madrid)

Hij is dé kapitein van Real Madrid en nu al een levende legende. Sergio Ramos is op zijn 34 nog steeds van goudwaarde voor de Koninklijke. Als kapitein stuwde hij zijn hele ploeg naar een hoger niveau na de coronastop en kaapte hij na twee seizoenen eindelijk nog eens de Spaanse titel van eeuwige rivaal FC Barcelona. En niet alleen zijn kwaliteiten als leider zorgden voor de titel, maar ook zijn doelpunten. Dit seizoen kwam hij alweer aan 11 goals in La Liga. Daarmee werd Ramos bovendien de beste scorende verdediger in de geschiedenis van de Spaanse eerste klasse met 71 goals.

Ramos leidde zijn team naar een nieuwe titel in Spanje © GETTY

Centrale verdediger 2: Virgil van Dijk (29, Liverpool)

Na 30 jaar wachten werd Liverpool dit seizoen eindelijk weer kampioen van Engeland. De machine van Jürgen Klopp blies de concurrentie weg in de Premier League en incasseerde nauwelijks een goal. En dat is vooral te danken aan Virgil van Dijk. Niemand straalt zo een cool uit in de verdediging als de Nederlander, die met zijn snelheid en kracht een gesel is voor elke aanval. Hij was het laatste puzzelstukje in het team van Klopp dat misschien wel klaar staat om de komende jaren het voetbal te domineren.

Virgil van Dijk: pure klasse © GETTY

Rechtsachter: Trent Alexander-Arnold (21, Liverpool)

Wat moet een moderne back hebben? Hij moet kunnen verdedigen, moet snel zijn, moet een goeie voorzet hebben en, als het even kan, mag hij ook wel eens een doelpuntje meepikken. Wel, Trent Alexander-Arnold heeft het op zijn 21 al allemaal. TAA gaf dit seizoen 13 assists in de Premier League, geen enkele verdediger deed ooit beter, en scoorde ook nog eens 4 keer. Kortom, de Engelsman maakte de rechtsback sexy.

Wat kan TAA eigenlijk niet? © GETTY

Verdedigende middenvelder: Thiago (29, Bayern München)

Wat zouden ze hem toch maar al te graag terug willen hebben bij Barcelona. Het jeugdproduct van de Blaugrana is op zijn 29 op de absolute top van zijn kunnen en toonde dat nog maar eens in de Champions League met Bayern München. Scoren of assists geven is niet voor de Spanjaard weggelegd - met 3 goals en 2assists in 40 wedstrijden is dat niet zo denderend - maar Thiago is van goudwaarde op het Duitse middenveld. Hij verdeelt het spel vanop de middenlijn met de minste moeite. Op zijn 29 is hij echter aan een nieuwe uitdaging toe, gaf hij eerder toe. Benieuwd waar hij volgend seizoen zal vertoeven.

Thiago: de metronoom op het Beierse middenveld © GETTY

Aanvallende middenvelder 1: Kevin De Bruyne (29, Manchester City)

Ga er maar even voor zitten, want Kevin De Bruyne heeft er een geweldig seizoen opzitten met Manchester City. In 48 wedstrijden gaf hij namelijk 23 assists en scoorde hij ook nog eens 16 keer. 20 van die beslissende passes gaf de Rode Duivel in de Premier League en evenaarde zo het record van Thierry Henry uit het seizoen 2002/03. Jammer genoeg leverde het geen trofee op, want City greep naast de Premier League en werd pijnlijk uitgeschakeld door Lyon in de Champions League.

Zelfs 20 assists waren niet voldoende voor een nieuw record © GETTY

Aanvallende middenvelder 2: Bruno Fernandes (25, Manchester United)

Geen enkele speler had dit seizoen zo'n invloed op de resultaten van zijn team als Bruno Fernandes. De Portugese middenvelder kwam eind januari aan bij een krabbelend Manchester United en deed heel de ploeg kantelen. Met 8 goals en 7 assists sinds februari maakte hij van United opnieuw een genot om naar te kijken. Resultaat: de Red Devils verloren geen enkele wedstrijd meer in de Premier League en klommen zelfs naar een Champions Leagueplaats. Enkel in de halve finale van de Europa League werd nog verloren van Sevilla FC.

Bruno Fernandes pakte de Premier League op enkele maanden in © GETTY

Aanvaller 1: Cristiano Ronaldo (35, Juventus)

Seizoen na seizoen doet CR7 waarin hij het beste is: doelpunten maken. Ook dit jaar was hij weer trefzeker met 31 goals in de Serie A - een record voor een speler van Juve - en leidde hij de Oude Dame ook maar naar de 8ste opeenvolgende titel. Enkel in de Champions League - waar Juventus hem voor kochtte - lukte het ook dit seizoen weer niet. Cristiano en co strandden al in de 1/8ste finales tegen Lyon en mochten zo niet meedoen aan de Final 8 in Lissabon.

31 goals en nog wist Ciro Immobile de topschutterstitel weg te kapen © GETTY

Aanvaller 2: Lionel Messi (33, FC Barcelona)

Barcelona mocht het dit seizoen misschien wel moeilijk hebben, zonder Lionel Messi was het helemaal niets geweest. De Argentijn maakte eigenlijk als enige speler van Barcelona kans om in dit elftal te staan. Messi liet dit seizoen namelijk nog maar eens zien wie de beste speler aller tijden is met 31 goals en 26 assists in 44 wedstrijden. In La Liga alleen al stond de teller op 25 goals en 21 assists, een ongelooflijke dubbel. Het seizoen eindigde echter in mineur met een 2-8-pandoering tegen Bayern. Een nieuwe start onder Ronald Koeman?

Het werd een rampzalig seizoen voor Barcelona, maar niet voor Messi © GETTY

Aanvaller 3: Robert Lewandowski (32, Bayern München)

Wat moet de Pool aan het balen zijn. Net in zijn allerbeste seizoen ooit overhandigt France Football geen Gouden Bal. Lewandowski maakte namelijk bijzonder veel kans om de meest prestigieuze individuele trofee mee naar huis te nemen na een seizoen met 55 goals in 47 wedstrijden. Hij won dit seizoen de treble met Bayern (Champions League, kampioen en beker) en werd topschutter in de Bundesliga en de Champions League, met voorsprong. Op dit moment de beste centrale aanvaller van de wereld.

Het Europese Team van het Seizoen volgens de redactie van Sport/Voetbalmagazine © Redactie

