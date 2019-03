'Het feest is voorbij: de Galácticos zijn Galácti-no's geworden'

De onweerstaanbare charme van het voetbal: Real Madrid en Paris Saint-Germain werden vorige week in eigen huis het slachtoffer van het corrumperende effect van geld en arrogantie. De Koninklijke leed een nooit geziene thuisnederlaag tegen Ajax, dat met zes spelers jonger dan 22 jaar aan de aftrap verscheen. 'Een ploeg met acné', schreef L'Equipe. De Parijzenaars werden afgetroefd door Manchester United, dat de wedstrijd afsloot met Marcus Rashford (21), Diogo Dalot (19), Mason Greenwood (17) en Tahith Chong (17) en met James Garner (17) op de bank. Het zielloze oudemannenvoetbal van José Mourinho is uit Old Trafford verdreven.

...