Techniek en snelheid, werkkracht en koelbloedigheid, maar vooral: een niet te stillen honger naar doelpunten en succes. Perfecter dan Erling Haaland kan je als spits niet zijn. De Noor, zaterdag opnieuw goed voor vier doelpunten tegen Hertha Berlijn, mist minder kansen dan Robert Lewandowski, een van zijn voorgangers bij Borussia Dortmund.

Het was op 4 juli 2010. Een jonge voetballer met donker, kortgeknipt haar staat in het met 13.000 toeschouwers gevuld stadion van Borussia Dortmund. Schuchter staart hij naar de televisiecamera's die voor hem staan. Hij krijgt een microfoon onder de neus geschoven en voelt zich daar duidelijk zeer onwennig bij. Hij prevelt in het Pools een paar woorden, maar is zelfs voor de vertaler amper te verstaan. Heel opgelucht, bijna bevrijd blijkt hij als alles is afgelopen. Als je dit tafereel in herinnering roept, kan je je nauwelijks voorstellen dat het hier om Robert Lewandowski gaat, die zijn eerste, korte interview in Duitsland geeft. Op de vraag wat hij bij Borussia verwacht, had hij geantwoord dat hij hoopt bij de club een rol te spelen. Nietszeggender kan moeilijk. Maar Lewandowski praat niet graag. Voor de rest van dat seizoen verborg hij zich dan ook achter een muur van stilzwijgen. Bijna tien jaar later, in januari 2020, wordt Erling Haaland bij Borussia Dortmund voorgesteld. Hij is 20 jaar en van RB Salzburg naar het Ruhrgebied gekomen. Hij barst van het zelfvertrouwen. Zijn ego is zo breed als zijn schouders. Niet dat hij veel praat in interviews, hij is zelfs relatief karig met woorden, zeker tijdens televisieprogramma's, maar heel anders dan bij Lewandowski is dat een spel. Haaland weet wel degelijk hoe hij zich in de markt moet zetten en houden, hoe hij met de media moet omgaan, ook met de sociale kanalen zoals Twitter en Instagram. Tot zijn volgers richt hij zich bijvoorbeeld met een provocatieve houding na een doelpunt tegen Paris Saint-Germain. Het komt gewoon spontaan. Maar liever nog antwoordt hij met goals. En die maakt Haaland. Door zijn honger naar doelpunten liet Erling als sprinttalent de atletiek links liggen en koos voor het voetballen. Hij snakt naar het moment dat de bal over de doellijn vliegt en de fans hem bejubelen. Die drang en enorme eerzucht heeft hij met Lewandowski gemeen. Twee spitsen die leven van doelpunten. Maar te vergelijken zijn de beide goalgetters niet. Lewandowski kwam als een talent naar Dortmund, Haaland stond al op een hoog niveau toen hij bij RB Salzburg doelpunten fabriceerde. Verschillende topclubs wilden hem inlijven: FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Manchester City, Arsenal. Haaland was de kroonprins onder de aanvallers, terwijl Lewandowski amper bekend bleek en uiteindelijk de tweede spits werd achter de Argentijn Lucas Barrios, met wie het aanvankelijk niet echt klikte. De definitieve doorbraak van de Pool kwam er eigenlijk pas in de bekerfinale van 2012 in Berlijn toen hij in een illustere wedstrijd tegen Bayern München drie doelpunten maakte en Borussia naar een 5-2-zege leidde. Haaland daarentegen werd meteen in de eerste ploeg gedropt. Hij vond dat vanzelfsprekend en imponeerde onmiddellijk. De Noor blijkt mentaal ijzersterk en ontwikkelt zich tot iemand die niet alleen gefixeerd is door doelpunten, maar in de loop van de volgende maanden meer en meer uitgroeit tot een voetballer die het samenspel zoekt. Hij geeft blijk van een extreme gretigheid en staat geen seconde stil. Zoals ook op Club Brugge bleek, in de derde groepswedstrijd voor de Champions League. Zelfs bij een 0-3-voorsprong sprintte Haaland op een gegeven moment naar Simon Mignolet toen die de bal wilde uittrappen.Lees verder onder de fotoAanvankelijk was Haaland een aanvaller wiens spel erop was afgestemd in de diepte te worden gestuurd en vervolgens met zijn moordend tempo op doel af te stormen. Als hij naar die goal rent is hij net een wilde stier. Alles kegelt hij bij wijze van spreken omver. Haaland is groot en sterk, kan kaatsen en een bal bijhouden en weegt als aanspeelpunt. Hij is de ideale nummer negen. Maar, vonden ze bij Borusia, hij moest meer aanwezig zijn in een wedstrijd. Te gemakkelijk zou zijn spel worden geanalyseerd. Zo groeide uit de afwerker langzaam maar zeker ook een aangever. Haaland is bezig aan een leerproces. Zijn spel valt niet te vergelijken met dat van Lewandowski die een stap sneller denkt dan zijn tegenstander en voor een ploeg uitkomt die met een agressieve pressing speelt. Je merkt het in iedere beweging: de Pool spaart veel kracht en explodeert alleen maar als zijn ploeg dat nodig heeft. Maar zijn leergierigheid blijft ook op 32-jarige leeftijd groot. Lewandowski wil na iedere training het gevoel hebben dat hij iets gedaan heeft dat zijn spel kan verbeteren. Erling Haaland, twaalf jaar jonger, speelt vooralsnog minder economisch. Zijn jeugdig enthousiasme drijft hem vooruit. Hij perst gewoon alles uit zijn lichaam, hij loopt en wroet tot hij niet meer kan, het lijkt wel alsof er in zijn body een soort innerlijke woede zit. Haaland is een fenomeen dat amper kansen mist. In de zestien meter is hij scherper dan Lewandowski. Maar werkpunten zijn er nog genoeg. Ondanks zijn robuust lichaam (1,94 meter) moet zijn kopbalspel nog verbeteren. Ook op technisch vlak is er nog progressie mogelijk en is hij zeker de mindere van Lewandowski. Haaland moet ook tonen dat hij het niveau dat hij nu brengt een heel seizoen kan aanhouden. En het samenspel dient nog te verbeteren. Dat was aanvankelijk ook bij Robert Lewandowski zo. Die werd op een gegeven moment door zijn toenmalige trainer Jürgen Klopp zelfs op het middenveld geposteerd. Helemaal tegen zijn zin. Daar verbeterde hij zijn techniek en combinatiespel. Als voetballer staat hij dan ook veel verder dan Haaland. Verbeten schaaft ook de Noor aan zijn ontwikkeling. Hij voelt het grenzeloze vertrouwen van de ploeg en van Lucien Favre. In zijn derde jaar als trainer bij Borussia staat de Zwitser onder druk: hij moet eindelijk een titel pakken. Maar Favre laat zich daardoor niet uit zijn evenwicht brengen. Hij gaat resoluut zijn weg en waakt over een juiste balans tussen jong en oud. Bij hem hebben de talenten recht op een mindere periode. Die was er bij Haaland nog niet. Hij werkt op training aan zijn lichaam, let op zijn voeding en gunt zijn lichaam op tijd en stond rust. Een prof in hart en nieren. Na sommige trainingen wil hij met een met een paar van zijn ploegmaats nog even doorgaan. Dan loopt hij minuten en minuten achter de bal en probeert in volle inspanning zijn doeltreffendheid nog te verhogen. Doelman Roman Bürki houdt vaak zijn hart vast als Haaland in een trainingspartijtje op hem komt afgestormd. Heel anders dan Lewandowski gedraagt Haaland zich ook in de groep: terwijl de Pool zich aanvankelijk wat afzijdig hield, is Haaland nu al een van de leiders. Maar de goalgetter kwam dan ook met een enorm zelfvertrouwen naar Dortmund: bij RB Salzburg had hij uiteindelijk 28 doelpunten gemaakt in 22 wedstrijden. En in zes wedstrijden voor de Champions League wist hij acht keer te scoren, waaronder een hattrick tegen KRC Genk. Erling Haaland voegt aan het spel van Borussia iets toe dat tot dusver ontbrak: efficiëntie. Dodelijke efficiëntie. Zo dreef hij ook in de Champions League zijn productie op: veertien doelpunten staan er nu al op zijn conto. In elf wedstrijden. Alleen Kylian Mbappé scoorde op die leeftijd in de Champions League evenveel. Volgende week dinsdag, wanneer in het kampioenenbal de thuiswedstrijd tegen Club Brugge op het programma staat, wil hij dit aantal nog verhogen. Tot dusver speelde Haaland 29 officiële wedstrijden voor Dortmund en scoorde daarin 27 keer. Hij telt op dit moment zeven interlands voor Noorwegen en maakte zes doelpunten. Indrukwekkende cijfers. En hij haalde de wereldpers toen hij met de Noorse U20 negen doelpunten maakte tegen Honduras in een met 12-0 gewonnen match. Dat was nooit eerder gebeurd. Maar Haaland is dan ook gemaakt om records te breken. Dat was er trouwens ook al in zijn eerste wedstrijden in de Bundesliga: Haaland kwam in de uitwedstrijd op FC Augsburg bij een 3-1-achterstand na 56 minuten het veld op en maakte een hattrick. Borussia won met 3-5. De week daarop viel hij tegen FC Köln weer in en scoorde twee keer. Vijf goals in 57 minuten, niemand die hem dat voordeed. Borussia wist wie het in januari aantrok en legde zonder problemen de 20 miljoen euro neer die RB Salzburg in januari voor zijn paradepaard vroeg. Dat is vijf keer zoveel dan de vier miljoen die in 2010 voor Lewandowski werd betaald. Maar de zoon van Alf-Inge Haaland, die vroeger in de Premier League speelde, heeft nog veel progressiemarge. Ook al beweegt hij zich met flair en concentratie doorheen het internationale profvoetbal. Alsof hij al jaren aan de top meedraait. Nu al wordt de handelswaarde van de in het Engelse Leeds geboren aanvaller op 80 miljoen euro geschat. Ook dat is heel anders dan Robert Lewandowski die in de vier jaar bij Borussia Dortmund langzaam maar zeker een persoonlijkheid werd, alvorens bij Bayern München tot een echt icoon uit te groeien.