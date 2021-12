Als we de statistieken sinds het begin van het seizoen 2020/21 erbij nemen, wordt duidelijk dat de nog altijd maar 21-jarige Noor een fenomeen is.

Door Bas van den Hoven (Voetbal International)

Om de prestaties van Erling Haaland in perspectief te plaatsen, vergelijken we hem met vier andere topspitsen: Cristiano Ronaldo (36), Robert Lewandowski (33), Romelu Lukaku (28) en Harry Kane (28).

Kijkend naar de statistieken van de vijf spelers in de competitie sinds de start van het seizoen 2020/21 valt het op hoe doeltreffend de doelpogingen van Haaland en Robert Lewandowski zijn.

Bij de statistiek Expected Goals hieronder gaat het om de kwaliteit van de kansen die een speler heeft gehad. Van de topscorer van Borussia Dortmund mochten op basis van de kansen 28,7 goals worden verwacht, terwijl zijn teller op 38 Bundesligatreffers staat.

Erling Haaland Cristiano Ronaldo Robert Lewandowski Romelu Lukaku Harry Kane Wedstrijden 36 46 43 46 48 Goals in competitie 38 35 57 27 24 Expected goals 28,7 32,6 50,3 26,7 25,2 Verschil expected goals 9,3 2,4 6,7 0,3 -1,2 Schoten* 3,5 4,6 4,5 2,7 3,2 Schotconversie 31% 17% 30% 24% 15% Minuten per goal 85 116 67 142 187

*per negentig minuten, data via Opta Sports

Lees het volledige artikel over Erling Haaland in Sport/Voetbalmagazine van 15 december.

