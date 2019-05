Ada Hegerberg weigert nog steeds voor de nationale ploeg uit te komen.

Alle onderhandelingen en toenaderingen van de Noorse voetbalbond zijn dan toch op niets uitgedraaid. Ada Hegerberg, in december vorig jaar nog de eerste winnaar van de Ballon d'Or voor vrouwen, houdt voet bij stuk: ze laat de nationale ploeg links liggen. Het is dus nu helemaal zeker: het WK vrouwenvoetbal, dat van start gaat op 7 juni in Frankrijk, zal zonder de 23-...