Chelsea moet op zoek naar een nieuwe coach. Maandag maakte het namelijk bekend dat clubicoon Frank Lampard werd ontslagen. Volgens de Britse site The Athletic zou eigenaar Roman Abramovitsj al een vervanger hebben met de Duitser Thomas Tuchel.

Wat al weken werd voorspeld door de Britse media en verschillende gokkantoren, is nu ook werkelijkheid geworden. Frank Lampard is de volgende coach die de Premier League moet verlaten. Nadat hij Chelsea vorig seizoen nog onverwacht naar een vierde plek én Champions Leaguedeelname wist te leiden, kreeg hij dit seizoen de machine niet aan de gang. Na 19 speeldagen staan de Blues namelijk pas op een 9e plek, op ondertussen al 11 punten van leider Manchester United.

Voor Abramovitsj was het ondertussen dus welletjes geweest. Nadat de Russische eigenaar deze zomer nog meer dan 200 miljoen euro uitgaf aan talenten als Timo Werner en Kai Havertz, hoopte hij dan ook op een topseizoen. Misschien kon het Liverpool en Manchester City wel uitdagen in de titelstrijd. Maar de topaankopen renderen voorlopig niet en Lampard leek het erg moeilijk te hebben met de nieuwe namen en de bijkomende hoge verwachtingen. Sentiment is niet weggelegd voor de Russische miljardair en dus moet ook goeie vriend én clubicoon Frank Lampard Stamford Bridge verlaten.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Lampard stond sinds 2019 aan het toer van de Blues, nadat hij het jaar ervoor indruk had gemaakt bij tweedeklasser Derby County. Als speler kwam Lampard aan 210 wedstrijden waarin hij 150 keer scoorde. Met de Blues won de middenvelder ook nog eens 3 titels, 1 Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cups en 2 League Cups.

Ondertussen werd ook al gretig gezocht naar een opvolger voor de Engelse coach. De Duitser Thomas Tuchel zou namelijk al toegezegd hebben voor de job in West-Londen. De ex-coach van Dortmund werd op 24 december nog aan de kant geschoven bij PSG, nadat hij tijdens de zomer de finale van de Champions League bereikte, maar verloor van Bayern München.

