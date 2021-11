Elke voetballer wil de Gouden Bal ooit gewonnen hebben. Het is zowat het summum in de voetbalsport, maar wat gaat er vooraf aan de stemming, wie kent de winnaar van de Gouden Bal en wat doen spelers om de prijs te pakken? The New York Times sprak met Pascal Ferré, hoofdredacteur van het Franse blad France Football, de organisator van het evenement.

Zowat alle grote namen uit de voetbalgeschiedenis staan op de erelijst van de Gouden Bal. Voor een speler is er momenteel geen prestigieuzere prijs, maar wie mag het kleinood dit jaar mee naar huis nemen? Dat het een bijna mythische status heeft, bewijst ook dit verhaal. Pascal Ferré, hoofdredacteur van het blad dat de Ballon d'Or organiseert, is de enige persoon die de winnaar kent. Zelfs binnen France Football is niemand anders op de hoogte. Enkel zijn assistent kan de naam te weten komen, maar dan alleen als er iets gebeurt met Ferré. 'Stel je maar eens voor dat ik plots een ongeval heb,' vertelt de hoofdredacteur aan The New York Times, 'dan moet de ceremonie wel kunnen doorgaan, natuurlijk.'

'Het is ondertussen al mijn zesde jaar dat ik de uitreiking organiseer en ik heb nog nooit een foutje gemaakt. Ik vind het ook uiterst belangrijk dat niemand te weten komt wie de winnaar is, omdat die het zelf nog niet weet. En hij moet toch de eerste zijn om dat te vernemen. Meestal bel ik hem enkele dagen voor de uitreiking op. Dan weet hij al dat hij moet komen en hoe het allemaal in zijn werk zal gaan.'

Wat gaat er vooraf aan de grote ceremonie op maandagavond? Tien journalisten van France Football maken ieder jaar een lijst op van de beste 30 voetballers ter wereld. Daar wordt uiteindelijk nog enkele uren over gediscussieerd met de hoofdredacteur. 'Meestal gaat het maar om de laatste acht à tien namen, de rest is erg logisch.' Die lijst wordt vervolgens opgestuurd naar 170 journalisten wereldwijd - eentje per aangesloten land - en wordt in oktober ook openbaar gemaakt. De journalisten sturen hun lijstje dan vervolgens door naar een 'geheime mailserver' waar enkel Ferré en zijn assistent toegang toe hebben. In geval van nood kan de assistent op die manier de identiteit van de winnaar te weten komen.

Ronaldo vs Messi

'We moeten erg voorzichtig zijn met het hele proces. De winnaar moet geheim blijven, want ik denk dat er in de sportwereld geen equivalent is voor deze prijs', gaat Ferré verder. 'Wij vinden niet dat ons blad daarvoor te belangrijk is, maar we merken wel welke waarde de spelers hechten aan de Gouden Bal. Toen ik Modric belde in 2018, weende hij als een kind. Daarom moeten we er zo voorzichtig mee omspringen.

Hoe komt het dat de prijs zo groot geworden is? Ligt dat aan de grote concurrentie tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo? 'Dat zou ik niet zo durven zeggen, maar ik weet wel dat Ronaldo maar één doel heeft: meer Gouden Ballen winnen dan Messi. Dat heeft hij me een keer verteld. Wat de prijs zo uniek maakt, is niet het geld. Het gaat om een plek in de voetbalgeschiedenis. Ik denk dat als je naar de statistieken van Messi of Ronaldo kijkt, dat je zal zien dat ze het meest scoren in september en oktober, net wanneer er gestemd wordt op de Gouden Bal. Dat is geen toeval.'

