Soms zijn ook topvoetballers maar gewone mensen, die falen voor een obligate test. Ook daarom voetbalt Luis Suárez straks niet voor Juventus.

Het is het perfecte script voor een filmscenario. Wanneer Juventus, dat zoekt naar een diepe spits, merkt dat AS Roma de Bosniër Edin Dzeko niet zo maar vrijgeeft, moet het dringend op zoek naar een alternatief. Het heeft al eerder gedacht aan Luis Suárez, die niet past in de plannen van de nieuwe trainer van Barcelona, Ronald Koeman. Maar begin september stelt de Italiaanse recordkampioen vast dat de Uruguayaan geen EU-paspoort heeft. Dat is belangrijk, want Italiaanse eersteklassers mogen per mercato slechts twee niet-EU-spelers aantrekken, en dat heeft Juve net gedaan. Eind juli haalde het de Braziliaanse middenvelder Arthur, ook al bij Barcelona, en op 30 augustus arriveerde de Amerikaanse middenvelder van Schalke, Weston McKennie.Dat betekent dat Suárez alleen nog kan komen met een EU-paspoort. Dat hij dat niet heeft, is vreemd, want zijn vrouw, wiens familie uit de Italiaanse regio Friuli naar Uruguay was uitgeweken, heeft dat wel. Als Zuid-Amerikaan had hij ook makkelijk de Spaanse nationaliteit kunnen verwerven, maar dat heeft hij niet gedaan. Er was wel een aanvraag tot het verkrijgen van de Italiaanse nationaliteit ingediend, maar dat dossier was nooit afgerond.Twee jaar geleden werd in dat kader een nieuw decreet goedgekeurd waarin onder meer deze vereiste stond voor het verkrijgen van de nationaliteit: een taaltest tot een goed einde brengen. De aanvrager moet geen perfect Italiaans kennen, maar moet wel in staat zijn een conversatie te voeren, de taal te begrijpen en redelijk te spreken. Een taaltest B1 (het derde niveau), heet dat.Daarop gaat Juventus op zoek naar een instituut waar die test afgenomen kan worden. De Universita dei Stranieri in de Umbrische hoofdstad Perugia heeft er een voorzien op 22 september, maar dat is te laat. Suárez moet voor 5 oktober zijn paspoort hebben, want dan sluit de transfermarkt. En hij moet nog ingeschreven geraken op de spelerslijst voor de Champions League. Dus wordt de test vervroegd naar 17 september.Groot ophef aan de universiteit wanneer de sterspeler effectief die dag arriveert. Normaal duurt zo'n examen zo'n twee uur, maar na twintig minuten staat de Uruguayaan alweer buiten. Achteraf wordt bekend dat zijn examen maar twaalf minuten geduurd heeft.Is Suárez een genie of een talenknobbel? Niet echt. Plots opent de hoofdprocureur van Perugia een onderzoek. De universiteit wordt beschuldigd van valsspelen, corruptie, op basis van telefoontaps die bij een gerechtelijk onderzoek in Italië al langer toegelaten zijn.Het onderzoek wijst uit dat Suárez, om zich voor te bereiden, vier lessen volgde via communicatieplatform Teams, telkens van één uur, met een docente van de universiteit. Die zou een paar dagen voor de laatste les aan een collega gezegd hebben dat ze de laatste les goed moest voorbereiden, 'want hij spreekt geen letter Italiaans, en vervoegt de werkwoorden niet, hij praat met infinitieven'.'Geef hem op elk punt een cijfer drie, dat is de afspraak', zou iemand aan de universiteit zich hebben laten ontvallen, twee dagen voor de test.Nog voor de uitslag van de test bekend geraakte, deelde Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus, mee dat Suárez van de verlanglijst was gehaald, omdat de bureaucratische beslommeringen om alles in orde te krijgen te lang aansleepten. Juventus zelf zou op geen enkel moment druk hebben uitgeoefend of tussenbeide gekomen zijn om de transfer rond te krijgen. Het had al snel door dat het beter zijn pijlen op een ander target kon richten.Twee dagen voor de test gaat het weer voor andere pistes: die van Dzeko, en die van de Spaanse spits Alvaro Morata. Die voetbalde al eens voor Juventus in het verleden, maar heeft uiteraard ook een Spaans paspoort, waardoor alles in orde is met de niet-EU-reglementering.En Suárez, die tekent weldra bij Atlético. Daar is een Italiaans paspoort geen vereiste.