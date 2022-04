Dankzij een straffe transferpolitiek is Liverpool de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een van de beste teams van Europa. Vanavond maakt het een goede kans om voor de derde keer in vijf jaar door te stoten naar de halve finales van de Champions League.



Na de heenwedstrijd van vorige week mocht Luis Diaz de trofee van Man of the Match meenemen naar huis. De flankaanvaller was de hele wedstrijd een gesel voor de Benficaverdediging en had met een heerlijke assist en belangrijk doelpunt een groot aandeel in de 1-3-overwinning van Liverpool. De Colombiaan kwam afgelopen winter over van FC Porto en speelde zich in geen tijd in de harten van de Liverpoolfans. Positief transfersaldoNieuwe spelers die meteen van goudwaarde zijn: het begint stilaan een handelsmerk te worden van Liverpool. De afgelopen vijf seizoenen zijn zo goed als alle inkomende transfers uitstekend uitgedraaid voor de club.In de zomer van 2017 streek Mohamed Salah neer op Anfield. De Egyptenaar werd toen overgenomen van AS Roma voor 42 miljoen euro. Vijf seizoenen later zit de linkspoot aan 117 goals in de Premier League. Daarmee is hij de best scorende Afrikaan ooit in Engeland. In diezelfde transferperiode werd linksback Andrew Robertson voor een luttele 9 miljoen euro opgepikt bij tweedeklasser Hull City. Ondertussen is de Schot uitgegroeid tot een van de beste flankverdedigers ter wereld. Van een koopje gesproken. In januari 2018 kwam Virgil van Dijk voor 84 miljoen euro over van Southampton. Onder het leiderschap van de boomlange Nederlander werd Anfield een onneembare vesting. In diezelfde winter werd sterspeler Philippe Coutinho aan FC Barcelona verkocht voor een monsterbedrag van 135 miljoen euro. Dankzij de verkoop van de Braziliaan sloot de club het seizoen af met een positief transfersaldo van 10 miljoen euro.Eerste titel in 30 jaarVoor aanvang van het seizoen 2018/19 werd duidelijk dat Liverpool een andere keeper moest zoeken. Door de blunderende Loris Karius had Liverpool de Champions Leaguefinale van 2018 verloren van Real Madrid. Ook Simon Mignolet had het afgelopen seizoen allesbehalve een zelfzekere indruk nagelaten. In juli 2018 werd een oplossing gevonden voor het keepersprobleem. De Braziliaan Alisson Becker maakte voor 62 miljoen euro de overstap van AS Roma naar de Premier League. Met ook nog middenvelders Fabinho en Naby Keita begon Liverpool met een stevig versterkte kern aan het seizoen. The Reds eindigden op de tweede plaats in de Premier League en wonnen de Champions League. In de zomer van 2019 haalde Liverpool, op Takumi Minamino van RB Salzburg na, amper nieuwe spelers. De ploeg van Jürgen Klopp kende een fenomenaal seizoen en behaalde met een straatlengte voorsprong de eerste titel in dertig jaar. In het volgende seizoen versterkte de regerende kampioen zich opnieuw flink. Thiago Alcántara kwam in de zomer over van Bayern München en Diogo Jota werd in januari 2020 weggeplukt bij Wolverhampton. Liverpool beëindigde het seizoen als derde en mocht zich weer opmaken voor de Champions League. In de zomer van 2021 verruilde de talentvolle verdediger Ibrahima Konaté RB Leipzig voor Liverpool en in januari werd Luis Diaz binnengehaald. Geen mislukte transfersHet valt op dat de afgelopen vijf jaar geen enkele inkomende transfer gefaald heeft bij Liverpool. Bovendien hebben de nieuwe spelers weinig of geen tijd nodig om zich aan te passen en draaien ze meteen mee in de ploeg alsof ze er al jaren spelen.Bij de andere Premier League grootmachten is dat toch niet het geval. Bij Manchester United belandde Donny Van De Beeck meteen op een zijspoor. Jack Grealish houdt dan weer de bank warm bij Manchester City en ook Romelu Lukaku kon vooralsnog niet overtuigen bij zijn terugkeer naar Chelsea. Liverpool gaf daarbij beduidend minder geld uit dan de concurrenten. Sinds 2017 spendeerde de club een dikke 500 miljoen euro aan transfers. Het staat daarmee op de zesde plaats. Chelsea en Manchester City gaven beiden bijna 900 miljoen euro uit en zelfs stadsrivaal Everton staat hoger in het lijstje dan Liverpool.