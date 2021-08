Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Hoofdredacteur Jacques Sys ziet dat het opnieuw onrustig is bij Bayern na het vertrek van Hansi Flick en de komst van Julian Nagelsmann.

Onder de nieuwe trainer Julian Nagelsmann behaalde Bayern München geen enkele overwinning in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Of toch, er was één zege, toen Bayern A het in een trainingsmatch haalde van Bayern B. Het is tekenend voor het cynisme dat er plots rond de club opdook.Bij Bayern München gelden er gewoon andere criteria. Toen de ploeg vorige week met een 1-1-gelijkspel op Borussia Mönchengladbach aan het seizoen begon, werd er van een struikelende start gesproken. Het is een totaal nieuwe leefwereld voor de 34-jarige trainer Julian Nagelsmann. Die wil gewoon een andere manier van voetballen installeren. Niet de strakke lijnen die zijn voorganger Hans Flick uittekende, maar een spel dat veel meer is gebaseerd op beweging, met meer vrijheden vanuit alle linies. In de filosofie van Nagelsmann wordt voetbal niet gespeeld met de benen, maar met het hoofd. Hij sleutelt daarom aan de spelintelligentie van zijn voetballers, hij traint hun hersenen om steeds sneller steeds betere beslissingen te kunnen nemen.Het is een aanpassing die tijd vraagt. Maar zeker de boulevardpers staat bij dat soort analyses amper stil. Zij vragen zich af of het wel terecht was dat de onervaren Nagelsmann een contract van vijf jaar kreeg. Er wordt gesproken over een groeiende onrust in de club, over versterkingen die uitblijven, omdat Bayern vorig seizoen 150 miljoen euro minder inkomsten had omdat er in lege stadions moest worden gespeeld. Nagelsmann blijft er naar buiten toe kalm onder, maar het heet dat hij binnenskamers toch al zijn ongerustheid heeft laten blijken. Hij zou absoluut niet tevreden zijn met de selectiegroep die hij ter beschikking heeft, vooral dan achteraan waar David Alaba (Real Madrid) en Jérôme Boateng (nog zonder club) zijn vertrokken.Zo is het eigenlijk altijd iets bij Bayern München. Afgelopen dinsdag won de club de Supercup door Borussia Dortmund met 3-1 te verslaan. Maar achteraf heette het dat er nog veel haperingen in het spel zaten. In afwachting van de volgende competitiewedstrijd, zondag thuis tegen FC Köln, was de zege niettemin goed voor de gemoedsrust. Hoewel, plots dook er al een nieuw probleem in de boulevardpers op. Chelsea zou geïnteresseerd zijn in topschutter Robert Lewandowski die nood zou hebben aan een nieuwe uitdaging. Maar volgens de krant Bild zou hij in werkelijkheid wachten op een signaal van de club om zijn in 2023 aflopend contract te verlengen. Dat de Noor Erling Haaland van Borussia Dortmund als zijn opvolger wordt genoemd, weet Lewandowski, die zaterdag 33 jaar wordt, kennelijk ook niet te appreciëren.Rustig zal het nooit worden bij Bayern München. Maar de club heeft al lang geleerd met turbulentie om te gaan.