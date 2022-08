De transfersoap rond Charles De Ketelaere (21) is afgelopen. AC Milan kondigde dinsdag officieel de komst van het goudhaantje van Club Brugge aan. De polyvalente offensieve speler zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2027 bij de Italiaanse kampioen.

Het officieel communiqué werd om 20u52 door Milan verspreid, nadat De Ketelaere medische tests had ondergaan.

De Italiaanse topclub betaalt 35 miljoen euro (inclusief bonussen) aan Club Brugge. De Ketelaere tekende voor vijf jaar. en zal het nummer 90 dragen.

AC Milan is delighted to announce the signing of Charles De Ketelaere from Club Brugge FC.



De Bruggeling besliste recent om geen matchen meer te spelen voor blauw-zwart, ook wilde hij niet meer trainen. 'Voor Charles is het momenteel niet mogelijk om all-in te gaan uit angst voor een blessure op training. Dan is er maar één conclusie: niet meetrainen met de groep', verklaarde coach Carl Hoefkens vrijdag.

'Ik wil iedereen bij Club bedanken voor alle kansen die ik er kreeg en het zal altijd mijn thuis blijven', liet De Ketelaere na de ondertekening weten op de website van Club Brugge. 'Uiteraard ben ik heel blij met deze volgende stap. Als jonge speler heb je de ambitie om ook in het buitenland aan de top te kunnen spelen.'

De Ketelaere is een jeugdproduct van Club Brugge. CDK, die in september 2019 zijn profdebuut maakte, speelde in totaal 120 wedstrijden voor de Brugse hoofdmacht. Hij verlaat Brugge met drie opeenvolgende landstitels op zak.

Bij AC Milan zal De Ketelaere, die intussen acht caps telt bij de Rode Duivels, de kleedkamer delen met landgenoten Alexis Saelemaekers en Divock Origi. Hij zal er onder meer voor de aanvoer moeten zorgen richting Olivier Giroud en Zlatan Ibrahimovic, hoewel de Zweed nog tot eind dit jaar in de lappenmand ligt.

De 'Rossoneri' wonnen vorig seizoen voor het eerst in elf jaar nog eens de Scudetto. Voor de Milanezen was dat de negentiende landstitel in de clubgeschiedenis. Op zaterdag 13 augustus opent AC Milan het nieuwe seizoen in de Serie A met een thuismatch tegen Udinese.

