De Rode Duivels staan voor hun laatste WK-kwalificatiematch tegen Wales. Misschien wel het moment voor Wout Faes om zijn eerste cap bij de A-kern te krijgen. Hoe vergaat het de verdediger intussen bij Stade Reims? Sébastien Buron, die voor het Franse L'Équipe de club van Faes op de voet volgt, vertelde het aan Sport/Voetbalmagazine.

'Dat Wout Faes werd opgeroepen voor de Rode Duivels, verbaasde me eerlijk gezegd helemaal niet', vertelt Buron. 'De timing klopt helemaal. Met de verschillende afwezigen in de verdediging en ook de steeds ouder wordende spelers, lijkt het me noodzakelijk om je voor te bereiden op de toekomst. Wout Faes is 23 jaar, het is nu tijd om hem uit te testen bij de nationale ploeg. Dan kan Roberto Martínez hem beoordelen op mentaal én voetballend vlak.'

Bij Stade Reims is Wout Faes een absolute steunpilaar geworden. De ex-speler van Anderlecht kwam in januari 2020 in het noorden van Frankrijk terecht na enkele uitstekende jaren bij KV Oostende. En bij Stade Reims stelde hij tot dusver zeker niet teleur. 'Faes is een sleutelspeler in de defensieve organisatie van Reims', gaat Buron verder. 'Hij miste dit seizoen nog geen minuut. Enkel kapitein Yunis Abdelhamid en keeper Predrag Rajkovic doen even goed. Een straffe prestatie dus van Faes.

'Bij Reims spelen ze onder de nieuwe coach Oscar Garcia met vijf achterin, maar ze kunnen ook eenvoudig omschakelen naar een viermansverdediging. In die defensie speelt Faes steevast in het midden. Daar is hij belangrijk omdat hij goed kan koppen, sterk is in het duel en nu en dan kan oprukken met de bal aan de voet. Belangrijke eigenschappen voor een verdediger. Alleen kan hij soms wat nonchalant zijn en zo onnodige fouten maken. In de 3-2-nederlaag tegen Bordeaux eind oktober was hij bijvoorbeeld nog verantwoordelijk voor twee tegentreffers. Maar met zijn ijzeren mentaliteit was hij de volgende speeldag tegen Monaco een van de uitblinkers.'

Over enkele jaren volgende stap

Bij de Rode Duivels is Wout Faes er voor de een eerste keer bij. Kan de verdediger ook bij de Rode Duivels eenvoudig geïntegreerd raken volgens Buron? 'Ik weet niet of dezelfde rol voor hem weggelegd is bij de nationale ploeg. In de hiërarchie staat hij toch nog erg laag en hij heeft nog veel te leren. Maar zijn sterkte is dat hij perfect weet hoe te spelen in een verdediging met vijf of drie. Toch niet onbelangrijk voor een plek bij de nationale ploeg.'

Maar of Faes op termijn een vaste basisspeler kan worden bij de Rode Duivels, weet Buron nog niet zo zeker. 'Het is echt moeilijk te voorspellen waar zijn potentieel hem kan brengen. Laten we niet vergeten dat hij nog maar een jaar geleden aankwam in Frankrijk. Hij is nog altijd maar 23, wat best jong is voor een verdediger, en je ziet dat hij continu leert van zijn fouten. Om nog beter te worden zal hij op termijn wel moeten vertrekken, maar dat zie ik pas over een jaar of misschien zelfs twee gebeuren.'

'Dat Wout Faes werd opgeroepen voor de Rode Duivels, verbaasde me eerlijk gezegd helemaal niet', vertelt Buron. 'De timing klopt helemaal. Met de verschillende afwezigen in de verdediging en ook de steeds ouder wordende spelers, lijkt het me noodzakelijk om je voor te bereiden op de toekomst. Wout Faes is 23 jaar, het is nu tijd om hem uit te testen bij de nationale ploeg. Dan kan Roberto Martínez hem beoordelen op mentaal én voetballend vlak.'Bij Stade Reims is Wout Faes een absolute steunpilaar geworden. De ex-speler van Anderlecht kwam in januari 2020 in het noorden van Frankrijk terecht na enkele uitstekende jaren bij KV Oostende. En bij Stade Reims stelde hij tot dusver zeker niet teleur. 'Faes is een sleutelspeler in de defensieve organisatie van Reims', gaat Buron verder. 'Hij miste dit seizoen nog geen minuut. Enkel kapitein Yunis Abdelhamid en keeper Predrag Rajkovic doen even goed. Een straffe prestatie dus van Faes.'Bij Reims spelen ze onder de nieuwe coach Oscar Garcia met vijf achterin, maar ze kunnen ook eenvoudig omschakelen naar een viermansverdediging. In die defensie speelt Faes steevast in het midden. Daar is hij belangrijk omdat hij goed kan koppen, sterk is in het duel en nu en dan kan oprukken met de bal aan de voet. Belangrijke eigenschappen voor een verdediger. Alleen kan hij soms wat nonchalant zijn en zo onnodige fouten maken. In de 3-2-nederlaag tegen Bordeaux eind oktober was hij bijvoorbeeld nog verantwoordelijk voor twee tegentreffers. Maar met zijn ijzeren mentaliteit was hij de volgende speeldag tegen Monaco een van de uitblinkers.'Bij de Rode Duivels is Wout Faes er voor de een eerste keer bij. Kan de verdediger ook bij de Rode Duivels eenvoudig geïntegreerd raken volgens Buron? 'Ik weet niet of dezelfde rol voor hem weggelegd is bij de nationale ploeg. In de hiërarchie staat hij toch nog erg laag en hij heeft nog veel te leren. Maar zijn sterkte is dat hij perfect weet hoe te spelen in een verdediging met vijf of drie. Toch niet onbelangrijk voor een plek bij de nationale ploeg.'Maar of Faes op termijn een vaste basisspeler kan worden bij de Rode Duivels, weet Buron nog niet zo zeker. 'Het is echt moeilijk te voorspellen waar zijn potentieel hem kan brengen. Laten we niet vergeten dat hij nog maar een jaar geleden aankwam in Frankrijk. Hij is nog altijd maar 23, wat best jong is voor een verdediger, en je ziet dat hij continu leert van zijn fouten. Om nog beter te worden zal hij op termijn wel moeten vertrekken, maar dat zie ik pas over een jaar of misschien zelfs twee gebeuren.'