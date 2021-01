Kevin De Bruyne (29) werd in Engeland verkozen tot spelmaker en profvoetballer van het jaar en stond als middenvelder in de beste elf van UEFA en de FIFPro. Maar de trofeeënkast van Manchester City bleef, op de Carabao Cup na, leeg.

December 2020. Niet elk jaaroverzicht begint in januari, maar dit heeft een reden. Op 23 december post de Blue Moon Army, een van de vele fangroups van Manchester City, een filmpje dat het jaar van Kevin De Bruyne samenvat. Je ziet een beeld van een binnenkoer, met in het midden een tennisnet. Aan de ene kant van het net een volwassene, die opslaat. Aan de overkant van het net een jongetje. Racket in de hand. De ballen zijn niet moeilijk terug te meppen, maar hij kijkt er naar. Onbeweeglijk. Begeleidend commentaar: Kevin De Bruyne trying to assist our forwards this season. Sam Lee volgt voor The Athletic, een online medium met achtergrondverhalen en analyses, Manchester City. Zijn oordeel bevestigt: De Bruyne is in 2020 met voorsprong de beste speler van City. De man die nog steeds heel veel kansen creëert voor zijn ploegmaats, maar inderdaad niet altijd wordt geholpen door hen. Het filmpje vat ook in zijn ogen het jaar perfect samen. In een ander wordt dat onderstreept. Een paar dagen eerder maakte iemand een compilatiefilmpje van alle goeie passes die De Bruyne in 2020 verstuurde, maar die door zijn teammaats werden verprutst. Begeleidend commentaar: what stats don't say. Als Manchester City op 1 januari Everton ontvangt, heeft De Bruyne er een goeie week opzitten. Zijn start van het seizoen was fenomenaal, negen assists op tien speeldagen, en na een droge periode van zeven matchen op rij zonder assists (wel met vier goals) is hij tijdens de Kerstperiode opnieuw on fire. Drie assists in drie matchen hijst hem op twaalf. Steeds luider weerklinkt dan ook, ook uit zijn mond, dat het record van Thierry Henry in een seizoen (twintig assists) eraan moet. Sam Lee: 'Hier in Engeland is dat a big thing, dat record gaat immers al mee van 2003. Mesut Özil en Cesc Fàbregas hadden eerder ook al een fantastische start maar zakten na Nieuwjaar weg en haalden het record niet. Niemand dacht in januari dat De Bruyne hetzelfde kon overkomen. Het enige wat hem parten kon spelen, was de manier waarop Pep Guardiola met Kevin omging. Het was zijn belangrijkste speler, maar hij wist ook dat De Bruyne het seizoen eerder op de sukkel was geweest met blessures. 'Pep wilde daarom De Bruyne af en toe aan de kant laten. Wetende dat hij daarmee hoog spel speelde. Toen hij hem in september in Norwich op de bank hield, verloor City. De Bruyne had toen net met België Europese kwalificatiewedstrijden gespeeld en Pep had gezien dat andere voetballers na zulke interlands geblesseerd raakten.' Dat roteren was een gevaar voor het eindcijfer, beseften waarnemers. Voor de titel kwam City al snel niet meer in aanmerking: voor Nieuwjaar overschaduwden de nederlagen tegn tegen Norwich, Liverpool, Manchester United én Wolves de goeie prestaties van de spelmaker, die, ook dat dient gezegd, vaak naast zich David Silva had lopen. Lee: 'Silva creëerde na Kevin de meeste kansen, zagen we in de statistieken. De tegenstander moest twee spelmakers in de gaten houden. Dat gaf wat vrijheid.' Begin januari legt City wel de basis voor zijn eerste trofee van het seizoen. Pep Guardiola houdt Sergio Agüero en Gabriel Jesus op de bank voor de heenmatch van de halve finale in de Carabao Cup op Old Trafford. Met een valse 9 wordt United met 1-3 geklopt. 'We hadden er vooraf een kwartiertje op getraind', zei De Bruyne achteraf. Op 14 februari is het schrikken. Omdat het ritme de voorbije jaren te moordend was, kregen de trainers er een eerste winterbreak door. In februari hebben alle ploegen een weekje vrijaf. De Bruyne trekt met de familie naar de Arabische zon voor wat ontspanning. Dat wordt snel spanning, als UEFA Manchester City op Valentijn een Europese ban oplegt, vanwege zondigen tegen de Financial Fair Play. City kreeg in mei 2014 daarvoor al een eerste straf: een boete van 60 miljoen euro (waarvan 40 miljoen voorwaardelijk), twee jaar beperkingen op de salarissen, beperkingen op het spenderen van transfergeld plus een beperking van de A-kern tot 21 spelers. Nu krijgt de club een boete van 30 miljoen euro én een Europese ban van twee seizoenen. Het nieuws komt na zes weken waarin De Bruyne nog eens drie assists aan zijn totaal toevoegde, én voor een cruciale Europese match bij Real Madrid, waar Guardiola de truc van Old Trafford nog eens gebruikt, opnieuw speelt met een valse negen en De Bruyne de wedstrijd oriënteert met een doelpunt én een assist. Voor Jamie Redknapp is het dan duidelijk: 'Kevin De Bruyne is voor mij de speler van het jaar' schrijft hij in zijn column in de Daily Mail. Opvallend, want Redknapp is ex-Liverpool en die ploeg is bezig aan een recordreeks. Maar dat maakt niet uit, schrijft hij: 'Met De Bruyne heeft City de beste speler van het jaar. Met mijlen voorsprong zelfs. Zijn allroundspel zit gewoon op een ander niveau.'Op 1 maart is er de finale van de Carabao Cup. City drijft op een wolk, de zege bij Real Madrid heeft de faux pas in de competitie uitgewist. De droom, het winnen van de Champions League, blijft levendig. Welcome to Kevin De Bruyne's Manchester City' geven de kranten mee als boodschap aan Aston Villa, de tegenstander in de finale van de ligabeker. Ze maken wél een tussenbalans op. City staat in hun ogen op een keerpunt. Er is de Europese schorsing, die kan leiden tot een uittocht. De naam van De Bruyne valt in verband met Real Madrid. Er is ook de ouder wordende groep: David Silva (34) neemt afscheid, Agüero wordt in juni 32, Fernandinho in mei 35. En hoe zit het met Pep, eind 2021 einde contract? Barça is in crisis... Opvallend in Madrid: De Bruyne draagt de aanvoerdersband. David Silva, de vaste aanvoerder, is die avond bankzitter, net als Fernandinho. De wissel van de macht lijkt een feit. Sam Lee: 'Kevin wierp zich in de loop van het seizoen steeds meer op als een leider in de kleedkamer. Samen met Kyle Walker. Dat deden ze om de leemte die Vincent Kompany liet, te vullen.' In de bekerfinale begint De Bruyne op de bank. Het staat al 2-1 als hij mag invallen. City viert, weet dan niet dat het seizoen er tijdelijk op zit. Covid-19 schort alles op tot 17 juni. Op de teller staan dan vijftien assists, met nog elf wedstrijden blijft het record van Henry binnen bereik.Met een doelpunt en een 3-0 tegen Arsenal mist De Bruyne de herstart niet. Maar op 25 juni is het definitief over voor de titelstrijd: City verliest met 2-1 bij Chelsea en dat maakt dat Liverpool voor het eerst in 30 jaar kampioen is. De Bruyne probeert als aanvoerder die avond zijn troepen moreel te steunen. 'Ons seizoen zal nog steeds onvergetelijk zijn, als we later nog de FA Cup en de Champions League winnen. We zijn teleurgesteld, maar moeten tegelijk ook eerlijk toegeven dat Liverpool beter was. We hebben hard gewerkt, goed gevoetbald, maar we waren niet goed genoeg.' Sam Lee: 'Kevin heeft hard zijn best gedaan als aanvoerder, als leider in die kleedkamer. Maar tegelijk weet ik niet of zo'n rol iets voor hem is. Het is niet omdat je de beste speler bent, dat je ook de beste aanvoerder bent. Hoe zal ik het verwoorden? ( Denkt na) Kevin is niet altijd de meest constructieve in wat hij zegt of doet. Als hij een goeie bal verstuurt, en er staat niemand, durft hij wel eens de handen in de lucht te gooien.' Vinden de spelers dat ook? In elk geval: als het vertrek van David Silva (naar Real Sociedad) wordt bevestigd, krijgt Fernandinho de aanvoerdersband. Als hij er niet is, gaat die naar Raheem Sterling, of De Bruyne, die dit najaar in ongeveer de helft van de matchen aanvoerder was. Op 26 juli evenaart De Bruyne tegen Norwich het assistenrecord van Thierry Henry: twintig stuks. Met ook nog eens twee goals (zijn twaalfde en dertiende in de competitie) onderstreept hij zijn individueel meesterschap. Groepsprijzen volgen niet. In de halve finale van de FA Cup is Arsenal te sterk en in de Champions League wordt City, in een wedstrijd, half augustus uit de Champions League geknikkerd door Lyon. De Bruyne mag een weekje met vakantie, om 'fris' aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. Het voordeel is wel: op 13 juli heeft City zijn beroep bij het TAS tegen de Europese schorsing gewonnen. Er komen nog kansen om Europees de trofee te winnen. Een seizoen beginnen met een interland, het is eens wat anders. Een seizoen beginnen met een avondje bij de gerechtelijke politie, ook dat is wat anders. Als De Bruyne zich in België meldt voor interlands tegen Denemarken en IJsland -(Nations League) mist hij de eerste. Suri geeft immers haar eerste schreeuw. Het derde kind voor Kevin en Michèle Lacroix, na de zoontjes Mason Milian en Rome. De Bruyne laat omwille van de geboorte verstek gaan voor het duel in Denemarken. Op maandag, daags voor IJsland, wil justitie hem spreken en confronteren met Patrick De Koster, al jarenlang zijn zaakwaarnemer. Die wordt door de voetballer beschuldigd van valsheid in geschrifte en witwassen van geld. De Koster verdwijnt een tijdje achter tralies, maar komt in het najaar weer vrij en mag zijn beroepswerkzaamheden hervatten. Van justitie mag hij ook zijn kerstperiode doorbrengen in Senegal, er is geen gevaar voor vluchten, oordeelt de rechter. De Koster mag alleen geen contact hebben met De Bruyne. 's Anderendaags football as usual. België-IJsland: 5-1, met een assist van de pa van Suri. En nog een paar dagen later, op 8 september, valt er weer te vieren De Bruyne wordt prof van het jaar. 'Een grote eer voor mij, ', klinkt het in zijn dankwoord. 'En vreemd ook, dat ik de eerste man ben bij City die de prijs krijgt, gezien de hoop goeie voetballers die me voorgingen in deze club. Misschien wel het ultieme eerbetoon, aangezien de prijs wordt uitgereikt door de collega's.' Op 21 september begint het nieuwe seizoen voor City. Een intens jaar, met een versterkte verdediging, maar zonder nieuwe spits. Eind september komt een oplawaai: 2-5 tegen Leicester City. Het gat achterin is niet gedicht, Pep, al onder vuur na Lyon, krijgt opnieuw kritiek. Moet City wel doorgaan met hem? Geen De Bruyne voor het duel in IJsland. Na het verlies op Wembley blijft onze landgenoot in het land. Daar probeert Pep, bezorgd om het fysieke welvaren van De Bruyne, hem zo oordeelkundig mogelijk te brengen. Bernardo Silva mag geregeld stand-in spelen. Op 19 november tekent Pep bij tot 2023. Op hetzelfde moment laat De Bruyne zich ontvallen dat ook hij - zelf - gesprekken voert om zijn contract, dat ook nog tot 2023 loopt, open te breken. ' I'm happy in Manchester', klinkt het. Goeie eigenaars, goeie club. Als je weg wil, is een zaakwaarnemer nodig, maar als je blijft waar je bent, is het allemaal niet zo moeilijk. City is inmiddels wel boring City gewonnen. Het flitsende is weg. Het voetbal anders. Sam Lee: 'Dat lag niet aan Kevin, die bleef de kansen aanbieden. Wat wel een invloed heeft, is het vertrek van David Silva. City voetbalt nu anders, Kevin speelt met twee diepe, defensieve middenvelders in zijn rug, er ligt nu meer gewicht op zijn schouder om kansen op te zetten, vandaar dat hij soms wat moe lijkt, wat uitgeput is, omdat hij eigenlijk een heleboel meer moet doen.' Een nieuwe titel lijkt nu al moeilijk voor City, na redelijk veel gelijke spelen. Alles op de Champions League en de bekers dan maar? Lee: 'Kevin is nog steeds de beste voetballer bij City. By far. Guardiola weet dat, dus blijft hij zeer zorgvuldig met hem omgaan, spaart hij hem waar hij kan. Zelfs Europees in de groepsfase.' Het record van Henry kan er weer aan - in Southampton zat hij al aan assist nummer dertien. Lee: 'Voor De Bruyne zou de komst in januari van een top class striker op de korte termijn een verhoging van zijn rendement betekenen. City zou straks een penalty box striker kunnen halen, een hele goeie, type Haaland. Iemand met betere instincten in de zestien zou Kevin helpen.' En, op de lange termijn Lionel Messi, einde contract in Barcelona? Ideaal als co-creator? Lee: 'Ik heb die denkoefening deze zomer al eens gemaakt. Waar zou Messi spelen? De Bruyne zou dan wat meer naar de linkerkant moeten schuiven, om baan te maken voor Leo. Dat gebeurde al in het verleden, Kevin wat meer vanaf links, en een probleem leek dat toen niet. Want Messi zou wel die nummer acht rol, die De Bruyne nu heeft, opeisen. Voor de ploeg zou het goed zijn. De discussie 'kunnen ze in dezelfde ploeg' zie ik niet. Het zijn zulke goeie spelers, er moeten manieren bestaan om ze samen op te stellen.'