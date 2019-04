Zondag is PSG - dan toch - voor de achtste keer kampioen van Frankrijk geworden, door het gelijkspel van achtervolger Lille. Typisch voor een seizoen dat niet van een leien dakje liep. Een overzicht in vijf bedrijven.

Eerste bedrijf: magere transfers

Op 26 juni 2018 geeft het vertrek van Javier Pastore en vooral van Thiago Motta, de patron op het middenveld die met pensioen gaat, duidelijk het einde van een tijdperk aan. En tevens het begin van een nieuw, waarvan men hoopt dat het succesvol zal zijn, zeker na twee voortijdige uitschakelingen in de Champions League. Daar zijn stevige transfers voor nodig. Nochtans draait de machine PSG, met de Portugees Antero Henrique aan het stuur, niet meteen op volle toeren. Het is wachten tot 12 augustus vooraleer de jonge Duitse verdediger Thilo Kehrer arriveert, een nobele onbekende in Frankrijk, die wat later in topwedstrijden zijn gebreken zal tonen. Nadien bijna niks meer, al vraagt Thomas Tuchel, de Duitse trainer die net terugkeert uit een sabbatjaar, met ongeduld om versterking op het middenveld. Maar alleen Juan Bernat, linksback van Bayern, en Eric Choupo-Moting, een aanvaller die einde contract was bij Stoke en al onder Tuchel werkte bij Mainz, komen op de laatste dag van de transferperiode nog naar het Parc des Princes. Met de handtekening van de Kameroener wordt wat gelachen, niet eens onterecht. De oud-speler van Schalke heeft er een moeilijk seizoe...