Nog één weekend en het voetbalseizoen 2020/21 zit er helemaal op, ook in Europa. Wat valt er nog te zien in Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland?

Anderlecht en Antwerp kijken naar La LigaIn Spanje is de spanning te snijden dit weekend. Zaterdag om 18 uur beginnen alle eersteklassers aan hun laatste wedstrijd. Uitkijken is het vooral naar Atlético Madrid en de buren van Real. Tussen beide clubs uit de Spaanse hoofdstad gaat het. Wie pakt de titel? Atlético stond er het grootste deel van het seizoen goed voor, maar enkele maanden geleden viel het stil. De Colchoneros tellen momenteel nog twee punten voorsprong op Real. De Koninklijke moet ten allen tijde winnen van Villarreal, anders is het kampioenschap weg. Als ze winnen en Atlético verliest of speelt gelijk tegen Valladolid, dan wordt Real kampioen. Bij een gelijke stand in het klassement wordt namelijk gekeken naar de onderlinge confrontaties en daarin heeft Real het voordeel. Maar Atlético heeft alles nog zelf in handen. Wint het zaterdag, dan is de titel gewoon binnen. In de strijd om de Europese plaatsen, kijken ook Anderlecht en Antwerp naar La Liga dit weekend. Vooral Real Madrid - Villarreal zal aandachtig gevolgd worden, want het is de Gele Onderzeeër die ervoor kan zorgen dat de nummer drie uit de Champions' play-offs rechtstreeks naar de Europa League kan gaan. Normaal gezien is die plek in de voorrondes van de Europa League weggelegd voor de bekerwinnaar, maar aangezien KRC Genk verzekerd is van Champions Leaguevoorrondes schuift het ticket door naar de derde in het klassement. Die moet dus nog voorrondes spelen, maar als Villarreal vijfde of zesde eindigt in La Liga én komende woensdag de Europa League wint, dan mag de Belgische nummer drie rechtstreeks naar de poules van de Europa League. Momenteel staat Villarreal nog zevende, wat de club Conference League oplevert, maar het verschil met nummer vijf Real Sociedad is slechts één puntje.Kan Jonathan David stunten in Frankrijk?Het is niet enkel in Spanje nog vechten voor de titel. Ook in Frankrijk gaat het dit weekend nog om het hoogst haalbare. Lille zit in polepositie om zondagavond PSG van een vierde opeenvolgend kampioenschap te houden. Zelf kunnen de Noord-Fransen een eerste titel sinds 2011 behalen, toen nog met een talentvolle Eden Hazard in de eigen rangen.Les Dogues beginnen als leider aan de laatste speeldag, maar ze hebben slechts één puntje voorsprong op PSG. Als het zelf wint in en tegen Angers, is de titel binnen. Op zich geen onmogelijk opdracht, want Angers staat twaalfde en heeft niets meer om voor te spelen. Bij een gelijkspel wordt het met een bang hartje kijken naar wat PSG doet tegen Brest, dat zelf nog verwikkeld is in een enorm spannende degradatiestrijd - zelfs de dertiende in de stand kan na dit weekend nog uit de Ligue 1 vallen. Enkel bij puntenverlies van Lille maken de Parijzenaren dus nog kans op het kampioenschap. Maar er loert een kaper op de Franse kust met Monaco. De club uit het prinsdom staat momenteel derde op drie punten van Lille en kan nog kampioen worden als het zelf wint van Lens en zowel PSG als Lille verliezen. Wie pakt de resterende CL-plaatsen in Engeland?In Engeland is al een paar weken bekend wie de winnaar van de Premier League is: Manchester City. Over het Kanaal draait het dit weekend dan ook vooral om de Europese plaatsen met de strijd om de Champions League voorop. Vier Engelse ploegen mogen volgend jaar meedoen op het kampioenenbal. Voorlopig zijn echter enkel kampioen Man. City en runner-up Manchester United al zeker van die plekken. Om de twee resterende tickets gaat het nog tussen drie clubs: Chelsea, Liverpool en Leicester. Een van die drie zal volgend jaar genoegen moeten nemen met de Europa League.Chelsea lijkt momenteel de meeste kans te maken op dat felbegeerde ticket. De Blues uit Londen staan derde met één puntje voorsprong op de twee andere kandidaten. Wint Chelsea zondag in en tegen Aston Villa, dan kan het zich opmaken voor de Champions League. Chelsea kan ook zeker zijn van Champions Leaguevoetbal als het zelf volgend weekend de finale wint van Manchester City.Liverpool, dat een lange tijd genoegen leek te moeten nemen met een mindere Europese competitie, staat voorlopig vierde met evenveel punten als Leicester maar met een beter doelsaldo (24 tegen 20). De Reds moeten dit weekend nog spelen tegen het Crystal Palace van man-in-vorm Christian Benteke. Leicester kan echter de plannen van Liverpool nog in de war brengen. Er zijn een aantal scenario's mogelijk. Ten eerste mogen Youri Tielemans en co zich opmaken voor de Champions League als ze op de laatste speeldag meer punten bijeen sprokkelen dan Liverpool. Ten tweede kan het zich plaatsen als het zelf wint en Chelsea punten laat liggen tegen Aston Villa. Het derde, en moeilijkste, scenario is wanneer Leicester, Liverpool en Chelsea samen winnen. Ook dan kan Leicester nog voorbij Liverpool springen. Al moet het dan wel met minstens 4 doelpunten verschil winnen van Tottenham en ook nog eens vier keer meer scoren dan de Reds. Bijvoorbeeld: als Liverpool met 2-0 wint, dan moet Leicester al met 6-0 winnen van Tottenham. Dat laatste scenario lijkt wel erg moeilijk. Geen Champions League voor Juventus?Net als in Engeland is ook in Italië de kampioen al bekend. Na negen opeenvolgende titels voor Juventus, was het dit jaar nog eens de beurt aan Inter met een magistrale Romelu Lukaku. Uitkijken is het dan naar de Champions Leagueplaatsen. Net als in Engeland mogen er vier Italiaanse clubs naar de grootste Europese competitie gaan. Inter en Atalanta zijn al zeker. De strijd voor de twee resterende tickets gaat tussen Milan, Napoli en Juventus die maar op één puntje van elkaar staan. Een van de drie zal genoegen moeten nemen met de Europa League.Milan heeft de beste papieren om naar de Champions League te gaan. Bij winst in de topper tegen Atalanta is het altijd zeker van het kampioenenbal. In de stand heeft het evenveel punten als Napoli, maar in onderlinge confrontaties deden de Rossoneri het beter. Het kan echt er nog helemaal mislopen. Als Napoli en Juventus beide winnen en Milan laat punten liggen, dan zijn Ibrahimovic en co alsnog gedoemd tot de Europa League volgend seizoen. Bij verlies tegen Atalanta wordt het erg spannend voor AC Milan.Napoli en Juventus weten dus wat te doen. Als Dries Mertens en zijn vrienden winnen van Verona, zijn ze zeker van Champions League. Ook een gelijkspel is goed, maar dan mag Juventus niet winnen van Bologna.Voorlopig staat Juventus dus op een Europe Leagueplaats. Andrea Pirlo en Cristiano Ronaldo maken enkel nog kans op Champions League bij winst tegen in en tegen Bologna.Alles beslist in DuitslandIn tegenstelling tot de andere Europese topcompetities staat in de Bundesliga eigenlijk alles al vast aan de vooravond van de laatste speeldag. De vier Champions Leaguetickets zijn uitgedeeld aan Bayern, Leipzig, Dortmund en Wolfsburg en de Europa Leagueplaatsen gingen naar Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen. Enkel de laatste plaats voor de Conference League is nog niet ingenomen en ook de degradatiestrijd is nog niet beslecht.Omdat Dortmund vorig weekend de Duitse beker won, krijgt de zevende in de stand een ticket voor de derde voorronde van de nieuwe Conference League. Het gaat nog tussen Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Stuttgart en Freiburg. Union heeft momenteel de beste papieren en is zeker van de zevende plaats als het wint van Leipzig. Geen simpele opdracht.Onderin gaat het dan weer tussen drie clubs in de strijd tegen degradatie. Met Schalke is al één degradant bekend. Nu gaat het nog om de tweede rechtstreekse daler en de club die play-offs speelt tegen de nummer drie van de 2e Bundesliga. Het gaat nog tussen Arminia Bielefeld, Werder Bremen en FC Köln.