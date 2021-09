Het lijkt erop dat Ronald Koeman kiest voor Braithwaite-De Jong-Depay voorin. Kunnen zij de geesten uit het verleden verjagen?

Julian Nagelsmann, met Bayern München dinsdag op bezoek bij FC Barcelona, gaf het eerder deze week al aan: 'Misschien gaan na het vertrek van Messi een aantal spelers zich wel bevrijd voelen.'Dat bevrijd gevoel zal dan wel van die aard moeten zijn om de 38 goals en 14 assists die de Argentijn vorig seizoen op zijn conto schreef, te compenseren. Komt daar nog bij dat ook Antoine Griezmann, goed voor 20 goals en 13 assists, de deur van Camp Nou achter zich dichttrok. Ondanks zijn aandeel in de offensieve productie had je nooit het gevoel dat de Franse spits deel uitmaakte van de ploeg.De succesvolle tridente Neymar-Suárez-Messi, waarmee Barça in 2015 de Champions League won, is nog slechts een verre herinnering. Het team van Ronald Koeman moet nu op zoek naar een nieuwe formule om goals te maken.De speler die nadrukkelijk solliciteert naar een protagonistenrol in de aanval van Barça, is de in bloedvorm verkerende Memphis Depay. In de drie competitieduels die hij tot nu toe speelde, was de 27-jarige Nederlander drie keer beslissend (2 goals en 1 assist). Koeman stelde in die matchen voorin de tridente Braithwaite-Depay-Griezmann op, en dat werkte. In hun rug zorgt het driemansmiddenveld Frenkie de Jong-Busquets-Pedri voor evenwicht in de ploeg.Nu Griezmann vertrokken is en Luuk de Jong wordt gehuurd van Sevilla, zal de constellatie voorin er noodgedwongen anders uitzien. De Jong is een diepe spits met een goeie kaats en een goed kopspel. Op het eerste gezicht lijkt hij geen speler die naadloos in het combinatievoetbal van Barça in te passen valt, maar wellicht is zijn komst op een andere manier te verklaren.De Jong gaf het op zijn persvoorstelling zelf aan: 'Ik ken Memphis al van PSV, waar we een goede connectie hadden. We begrepen elkaar zonder woorden. Hopelijk kunnen we diezelfde connectie hier ook hebben voor Barça.' In de wachtkamer van Barça zit nog lekkers. Eind deze maand wordt Ansu Fati terug verwacht. De achttienjarige vleugelspeler, die als een komeet aan zijn carrière begonnen was, was tien maanden out met een vervelende meniscusblessure. Als hij zijn niveau van weleer vindt, lijkt hij een certitude in de basis. Daar zou Braithwaite, voor wie Barcelona afgelopen mercato geen koper vond, weleens de dupe kunnen zijn.Zijn er ook nog: de zowel op als naast het veld onvoorspelbare Ousmane Dembélé en de bij Manchester City afgeserveerde Sergio Agüero, die hoogstens een rol als back-up van Luuk de Jong lijkt te kunnen ambiëren.Kortom: er is leven na Messi. De vraag is: wat voor leven?