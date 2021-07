Wist u dat Thibaut Courtois dankzij de eerste lockdown een uitstekend seizoen heeft gedraaid? Dat hij goeie maatjes is met een legende van de Superbowl en met veel F1-rijders? Dat hij investeerde in een school voor dj's? Een greep uit het leven van onze nationale doelman.

Zijn 22e wedstrijd op een groot tornooi laat bij Thibaut Courtois een zure smaak achter. Tegen Portugal kon hij nog een paar mirakels doen. Mee zorgen voor de kwalificatie op een moment dat die aan een zijden draadje leek te hangen. Vrijdag, in München, deed hij tegen de Italianen zijn uiterste best om ook die match te overleven, maar de twee goals vermijden kon hij niet. De exit in dit stadium van het tornooi maakt EURO 2020 tot een grote teleurstelling voor de Rode Duivels.

Aan Courtois lag het niet, zijn niveau gedurende de vijf wedstrijden deze zomer lag in het verlengde van het seizoen met Real: niks op aan te merken. Hij was de man van het seizoen bij de Madrilenen, in de ogen van de pers die hem eerder niet spaarde. Waar ligt de verklaring, hoe kan het dat hij het voorbije jaar nog beter werd? We gingen op zoek, discreet, naar antwoorden. Maart 2020. Pandemie. Het leven staat plots stil, ook het voetbal. De spelers worden naar huis gestuurd en moeten net als alle andere Spanjaarden binnen blijven. Thibaut Courtois denkt na over de toekomst en bedenkt dat hij van de lockdown moet profiteren om nog sterker te worden tegen dat het seizoen herneemt. Hij neemt een persoonlijke fysiektrainer in dienst én laat een kok komen, die hem moet helpen bij het kiezen en voorbereiden van de juiste voeding. Ook belangrijk: hij begint met het nemen van rust. Wie jaren aan een stuk in een ritme zit van tornooien en daarna vrijwel direct in een voorbereiding annex promotieverplichtingen stapt die horen bij de grootste clubs van de wereld, heeft daar weinig tijd voor. Al jaren kent Courtois geen 'normale' zomers. Bij Real en eerder in Chelsea vliegt de ploeg, eens de voorbereiding gestart, direct naar de andere kant van de wereld, de Verenigde Staten of Azië, om er vriendschappelijke duels af te werken. Wedstrijden waar de toppers contractueel verplicht aan moeten deelnemen, tegen sterke tegenstanders, zodat je niet direct de voet te veel van het gaspedaal kan halen. Blijft de ploeg in Europa, dan is ook daar vaak de tegenstander eentje met naam. Een duel tegen Atlético, of Inter. Fysiek en mentaal verbruikt dat energie, want met alle spots gericht op je prestatie kan je je moeilijk verbergen. De lockdown ziet Courtois dan ook als een onverwachte kans om de batterijen op te laden. Hij moet immers afzien van die dingen die hij graag doet in zijn vrije tijd: op restaurant gaan, of familie en vrienden ontvangen in Madrid. Achteraf bekeken beseft hij dat eens anders leven hem deugd deed. Net als alle Duivels arriveerde Thibaut Courtois eind mei in Tubeke met de overtuiging dat de Rode Duivels het EK konden winnen. 'Thibaut zat boordevol zelfvertrouwen', vertelde zijn vader Thierry ons vrijdag op de esplanade van de Allianz Arena in München, een paar uur voor de match tegen Italië. Net als altijd had de hele familie de verplaatsing gemaakt. Thierry, mama Gitte, broer Gaétan en zus Valérie. In hun gezelschap de Israëlische vriendin van Thibaut, én haar ouders. Dat vertrouwen, zegt Thierry, bouwde het nationale nummer één op door de goeie prestaties met de club, sinds het hervatten van het voetbal na de lockdown. Het paradoxale van dat parcours het voorbije anderhalf jaar is: ondanks misschien wel het beste seizoen uit zijn loopbaan, bleef Courtois achter met lege handen. Niet één prijs, niet met de Koninklijke, en evenmin met de Duivels. Ook niet één individuele bekroning. Was het dan een mislukt seizoen? Thierry nuanceert: 'Eindigen op twee punten van de kampioen in Spanje, een halve finale van de Champions League bereiken, ... Veel voetballers zouden daar voor tekenen.' Er is achterliggend nog een verklaring. Real Madrid gaat financieel door een moeilijke periode. Eentje die wellicht nog even zal duren, ook volgend seizoen. Courtois constateert én accepteert dat. Het is een van de redenen waarom de club Sergio Ramos liet vertrekken. En waarom Courtois, voor het tweede seizoen op rij, aanvaard heeft om in te leveren op zijn loon. De nieuwe politiek is er eentje van spelers uitlenen, om op die manier salariskost uit te sparen. Tegelijk wil men meer jeugd uit de opleiding lanceren. Dat gebeurde vorig seizoen al. Voeg daar een groot aantal geblesseerden aan toe, ook van belangrijke spelers, en ergens is het dan logisch dat je met lege handen achterblijft, redeneert men. 'Ze hebben gewerkt met de middelen die beschikbaar waren', knikt Thierry. 'Real heeft twee keer de kans gekregen om de leiding over te nemen, tegen de ploegen uit Sevilla, maar het werd telkens een gelijkspel. In dat geval waren ze misschien wél kampioen geworden. En dat zou onverwacht geweest zijn.' Thibaut Courtois zijnde, zou je dan geneigd kunnen zijn om uit te kijken naar wat anders, als de club zijn ambities misschien wat naar beneden herziet. Maar dat is niet het geval. Hij heeft er zelf geen zin in, en een grote ploeg meldde zich niet met een concreet bod. Het doel blijft nog steeds om met Real de Champions League te winnen. Courtois beseft dat het in de onmiddellijke toekomst misschien moeilijk wordt, maar dat verandert niks aan de ambities. De ideale ploeg van la Liga voor 2020/21 haalde Courtois niet. Jan Oblak verdedigt daar het doel. Maar, opvallend: onlangs publiceerde FourFourTwo, een Engels voetbalmaandblad, een klassement van de beste tien doelmannen ter wereld. Daar viel Courtois net van het podium, achter Oblak, Ederson en Manuel Neuer. Slaat dat de keeper tegen het canvas? Neen. Maar hij hecht er wel belang aan. Zelfs wie al veel gewonnen heeft, met zijn ploeg en individueel, is gevoelig voor erkenning. Toen Courtois ondanks een titel en een supercup met Real in 2020 niet bij de twintig genomineerden was voor Sportman van het Jaar, was hij daar zeer verbaasd over. Thierry: 'Een keeper die in een belangrijke match een spectaculaire redding doet is voor sommige mensen belangrijker dan eentje die haast een heel seizoen lang alle ballen stopt. Je moet wel een beetje serieus blijven.' De prestaties van het voorbije seizoen en dat daarvoor, mogen we niet zien als een revanche (tegenover de Spaanse media), klinkt het wel. Met die mindset leeft Thibaut Courtois niet. Maar hij geniet wel van die prestaties, omdat hij de indruk had dat er bij zijn komst naar de Madrileense hoofdstad een proces werd gemaakt en dat hij niet met gelijke wapens begon aan zijn strijd tegen Keylor Navas om titularis te worden. Toen Courtois in de zomer van 2018 naar Real kwam, wilde de trainer dat hij minstens drie weken zou meetrainen voor hij onder de lat mocht staan. Navas was populair bij publiek en media en had ook stevige steun in de kleedkamer. Hoe groot de populariteit van Navas in Zuid-Amerika en andere delen van de wereld was, had Courtois snel door toen de ploeg op tournee ging en er wedstrijden speelde. Maar uiteindelijk won hij wel de concurrentiestrijd. La Ciudad Real Madrid, zoals het trainingscentrum van de club heet, ligt in het noorden van de hoofdstad, niet zo ver van Barajas, de luchthaven. Een rustige wijk van Madrid, veel voetballers wonen er. Thibaut Courtois niet. Hij leeft een heel eind weg van daar. Zijn huis staat in de buurt van de Ciudad Deportiva Atlético de Madrid, het werkterrein van Yannick Carrasco en de concurrentie, in het westen van Madrid. Courtois woonde hier al eerder, toen hij nog voor de rivaal speelde. Hij zit er nu opnieuw, omdat in dezelfde wijk zijn ex leeft, samen met hun twee kinderen. Dat stelt hem in staat om op geregelde tijdstippen de kinderen naar school te voeren. In het begin werd hij daar door paparazzi wel eens belaagd, op zoek naar verhalen. Inmiddels hebben die dat losgelaten en is de situatie genormaliseerd. De familie heeft de indruk dat hun zoon rustiger is dan in de periode van Chelsea, toen het veel moeilijker was om zijn zoon en dochter te zien. Daarom ook de transfer naar Real, die zoals bekend niet alleen sportieve maar ook familiale redenen had. Thierry: 'We hebben met Christophe Henrotay de forcing gevoerd om Real als prioriteit te krijgen.' In Madrid voelt hun zoon zich in zijn sas. Zijn favoriete tijdverdrijf wanneer hij niet aan voetbal denkt: met zijn kinderen bezig zijn, vrienden ontvangen, uit eten gaan en golfen. De kelderverdieping van zijn huis heeft hij helemaal heringericht. Je vindt er een cinemazaal, een fitnessruimte, spelconsoles, en sinds kort, een plek waar hij al zijn trofeeën heeft gestald. Zijn nog onderweg: bepaalde truitjes waar hij veel waarde aan hecht. Die worden op dit moment ingekaderd. Een heel speciaal stuk in het 'sportmuseum' van de nationale nummer 1, die vaak truitjes wisselt met tegenstanders, is een raceoutfit van Charles Leclerc, de Monegaskische autoracer die inmiddels een goeie vriend is geworden. Leclerc nodigde Courtois uit voor de Grote Prijs van Frankrijk in Le Castellet, waar de nationale doelman alles vanuit de paddock kon volgen. Een gemeenschappelijke kennis bracht de twee in contact, sociale media en het gemak van moderne communicatie deed de rest. Courtois mag nog veel andere rijders uit de Formule 1 tot zijn kennissenkring rekenen, onder meer Carlos Sainz junior. En senior, een legende uit de rallywereld. Allebei Madrilenen en grote supporters van Real. In maart 2021 werd senior nog eresocio van de club, de hoogste individuele eer die iemand van de Koninklijke kan krijgen. Thibaut heeft ook contact met Lando Norris, Sergio Pérez, George Russell en Antonio Giovinazzi. Cracks tegen wie hij het weleens vanop afstand opneemt met de console. Ook Tom Brady, de grootste American footballspeler ooit en winnaar van zeven Super Bowls, is een vriend van Courtois. Net als redelijk wat NBA-spelers ( Larry Nance, Ivica Zubac, Joel Embiid, Luka Doncic) en basketters uit de Spaanse competitie. Ook kampioenen zoals hockeyer Vincent Vanasch en wielrenner Greg Van Avermaet kent hij goed.