Van het arme Bondy naar de rijke buurten van het 8e departement in hartje Parijs. Van ongewenste speler bij de U17 van Monaco naar sterspeler in Frankrijk en ver daarbuiten. Dit is het levensverhaal van een jongen die alles behalve ordinair wilde zijn. Aflevering 1 van een zomerreeks over de roots van aanstormende talenten.

Er zijn twee verschillende settings nodig om het leven van Kylian Mbappé in een mooi verhaal te gieten. Voor de eerste scènes moet je in de weinig appetijtelijke brasserie Le Chêne zijn in Bondy, de bakermat van de Mbappés die diep verscholen ligt in het departement Seine-Saint-Denis. De tweede locatie is het poepchique etablissement Royal Monceau, in 2014 gekocht door het emiraat van Qatar, in het 8e arrondissement van Parijs waar de Mbappés een tijd hebben verbleven in afwachting van een nieuwe woonst. Om te begrijpen welke spectaculaire opgang Mbappé heeft doorgemaakt om de Neuf-Trois, het nummer van het verpauperde departement Seine-Saint-Denis, in te ruilen voor het 8e arrondissement, moet je eerst en vooral bij de mater familias zijn.

...