Het lichaam van het Argentijnse voetbalicoon Diego Maradona moet bewaard blijven, voor het geval nog een keer DNA-onderzoek nodig is voor een vaderschapstest. Een rechtbank in Buenos Aires oordeelde dat het stoffelijk overschot daarom niet verbrand mag worden.

Maradona overleed eind vorige maand op 60-jarige leeftijd en werd toen iets buiten de hoofdstad van Argentinië begraven.

Volgens de advocaat van Maradona zijn er al DNA-monsters die bewaard worden. Toch bepaalde de rechter dat de familie niet mag overgaan tot crematie.

De Argentijn, die zijn land in 1986 de wereldtitel bezorgde, heeft zeker vijf kinderen: vier in eigen land en één in Italië. Zij zijn door Maradona erkend. Zes anderen beweren ook dat de Argentijn hun biologische vader is.

Een juridisch proces, met mogelijk ook DNA-onderzoek, moet uitwijzen of dat klopt.

Sport/Voetbalmagazine brengt in zijn nummer van woensdag 16 december het verhaal van een wandeling door Villa Fiorito, de krottenwijk waar Maradona werd geboren.

