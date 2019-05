Ondanks het missen van de titel was Axel Witsel een van de grote mannen in de Bundesliga. Hoe slaagde hij erin om aan een supersonische snelheid Duitsland te veroveren?

In de zomer van 2017 geeft Axel Witsel zijn eerste grote interview sinds zijn transfer naar Tianjin Quanjian. De setting is idyllisch: een binnenplein van een met goud verguld paleis waar Witsel samen met zijn vrouw Rafaella en zijn twee dochters verblijft. Tijdens het gesprek laat de Luikenaar een ballonnetje op. 'Twee weken geleden kreeg mijn trainer Fabio Cannavaro telefoon van Carlo Ancelotti. Ancelotti wilde weten of hij mij mocht contacteren. Hij wilde mij naar Bayern halen.'

...