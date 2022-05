'Het is niet gemakkelijk om dit uit te leggen', zei Carlo Ancelotti na de uitschakeling van Manchester City. En toch: vijf elementen die het wonder in de hand gewerkt hebben.

1 Fysieke paraatheid

De spelers van Real Madrid beschikken stuk voor stuk over een ijzeren conditie. Dat was de vorige seizoenen, zeker in de weken van de waarheid, veel minder het geval. In 2020/21 brak Real zelfs alle records wat aantal blessures betreft. Dat in de zomer van 2021 afscheid werd genomen van Grégory Dupont, de Franse fysiektrainer die Les Bleus naar de wereldtitel had begeleid in 2018, en Antonio Pintus werd aangesteld als zijn vervanger, heeft daar ongetwijfeld iets mee te maken. De Italiaan was er ook al bij toen Real tussen 2016 en 2018 drie keer op rij de Champions League won.Geen enkele andere club is zo doordesemd van een winnaarscultuur als Real Madrid. Er worden in Madrid sjaals verkocht met daarop de simpele boodschap: ganar. Winnen. De zogeheten 'oude garde' bewaakt die cultuur. Spelers als Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro en Dani Carvajal weten als geen ander wat het betekent om te voetballen voor een instituut als Real en zijn dan ook van groot belang. Zij trekken de rest van de ploeg mee. Dat aspect heeft een speelvogel als Eden Hazard mogelijk wat onderschat. Vandaar de strenge reacties toen hij vorig seizoen na de uitschakeling in de halve finale tegen Chelsea aan het lachen was met zijn ex-ploegmaats. Bij de Koninklijke telt maar één ding: winnen. De manier waarop is bijzaak. In de jaren 50 was Alfredo Di Stéfano de grote vedette van Los Blancos. Toen Ferenc Puskás, de beste Hongaarse voetballer aller tijden, in Madrid tekende, wist hij dat hij tevreden zou moeten zijn met een tweederangsrol in de schaduw van Di Stéfano. Ook mannen als Nacho, Lucas Vázquez en zelfs Marco Asensio weten dat een vaste basisstek voor hen heel moeilijk is, hoewel ze bij heel wat Europese topclubs elke week zouden spelen. Toch blijven ze het Witte Huis trouw. Waarom? Omdat het Real Madrid is. En op het moment dat ze nodig zijn, staan ze er, zoals tegen Manchester City bleek.Daarnaast heeft Real met Rodrygo (21), Eduardo Camavinga (19) en Federico Valverde (23) heel talentvolle spelers in de wachtkamer zitten, die met mondjesmaat mogen proeven van het grote werk. De Amerikaanse professor Steven G. Mandis kwam in zijn boek The Real Madrid Way tot de vaststelling dat de Koninklijke zijn meeste successen in Europacup I/Champions League behaalde met een bedaarde trainer aan de zijlijn: Miguel Muñoz in de jaren 60, Vicente del Bosque in 2000 en 2002, Carlo Ancelotti in 2014 en Zinédine Zidane in 2016, 2017 en 2018.Ancelotti gaf eerder dit seizoen al toe dat Casemiro, Modric en Kroos soms dingen doen die hij hen niet gevraagd heeft. 'Maar de supporters kunnen op hun twee oren slapen', zei de Italiaan laconiek. 'Ik ga me daar niet mee moeien.' Hij laat ook geen gelegenheid onbenut om te stellen dat het werk bij Real 'gemakkelijk' is voor hem. Soms geeft hij de indruk dat hij niets anders moet doen dan achterover leunen en genieten. En af en toe eens een wenkbrauw de hoogte in laten gaan als iets hem niet zint. Ancelotti weet ook dat hij aan de ervaren mannen niet moet vertellen hoe ze het spelletje moeten spelen. Iemand als Rafael Benítez had dat bijvoorbeeld niet begrepen: die vond het nodig om op training aan Cristiano Ronaldo uit te leggen hoe hij een vrijschop moest nemen. Dat is vragen om problemen.Iker Casillas, Keylor Navas en nu Thibaut Courtois. Real Madrid heeft weer een keeper die mirakelsaves verricht en die de ploeg recht houdt in moeilijke momenten. Met zijn buitengewone mentaliteit zit de Koninklijke hem als gegoten. Courtois wil in alles de beste zijn en als dat niet meteen lukt, vecht hij terug. Acht jaar na zijn eerste Champions Leaguefinale krijgt hij nu een nieuwe kans. In 2014 stond hij in doel bij Atlético Madrid, dat toen wel heel dicht bij de beker met de grote oren kwam. Nadat Diego Godín Atlético op voorsprong had gebracht, kopte Sergio Ramos de gelijkmaker pas binnen in de ... 93e minuut. Een Koninklijk mirakel, ook toen al. In de verlengingen liep Real verder uit tot 4-1.