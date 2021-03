Drie jaar na de finaleplaats op het WK in Rusland, is Kroatië nog op zoek naar goeie opvolgers voor de gouden generatie.

In Rusland was Kroatië de verrassende finalist. Dankzij Luka Modric, die een sterk tornooi speelde. Dankzij wat geluk ook, zowel in de achtste als in de kwartfinales overleefde Kroatië via de strafschoppen. En ook dankzij een stevige defensie en twee aanvallende blikvangers: Mario Mandzukic en Ivan Perisic, die beiden het tornooi afsloten met drie goals. Op 14 augustus 2018 publiceerde Mandzukic via zijn sociale media een brief waarin hij afscheid nam van de nationale ploeg. Eerder deed ook Vedran Corluka dat en in september 2020 volgde Ivan Rakitic. Drie jaar later moeten we constateren dat er vooral nog geen echte vervanger voor de spits is. Kroatië plaatste zich vrij makkelijk voor EURO 2020 (verplaatst naar deze zomer), door in groep E 17 punten te halen in acht wedstrijden. Beste schutter in de voorronde was Bruno Petkovic, die mislukte in de Serie A en B in Italië en al drie seizoenen terug is bij Dinamo Zagreb. Die club is sportief sterk bezig maar raakte in opspraak wegens fraude bij de directie. De celstraffen die daar werden uitgedeeld, kunnen de verdere progressie van die ploeg bemoeilijken en op termijn ook die van de nationale ploeg; Dinamo is een forse leverancier van jong talent aan het buitenland. Kroatië begint deze week zijn WK-kwalificatie, maar kijkt vooral uit naar het EK van komende zomer. Of ze ver kunnen komen, hangt af van de jus in de benen van Modric, het doelpunteninstinct van Perisic en vooral, de kracht van de opvolger van Mandzukic.