Dit weekend doet Manchester City een gooi naar de Community Shield. Dat zou echter slechts een doekje voor het bloeden zijn voor het missen van de Champions League.

Het nieuwe shirt van Manchester City werd aangekondigd met de slogan: A Different City. Aan de binnenkant staat 93:20 gedrukt: een verwijzing naar de minuut waarin Sergio Agüero in 2012 het winnende doelpunt maakte tegen QPR en The Citizensvoor het eerst in 44 jaar kampioen werden. Door het vertrek van de Argentijnse spits blijft er niemand meer over van het team dat toen kampioen werd onder Roberto Mancini.Daarna zou City, met Manual Pellegrini als coach, nog een landstitel en tweemaal de League Cup winnen, maar het is te weinig volgens de bazen. De Abu Dhabi United Group had geen miljoenen in de club geïnvesteerd om enkel nationale prijzen te winnen; het is de Champions League die Man City moet winnen en daarvoor wordt Pep Guardiola aangesteld.Aan zilverwerk geen gebrek onder het bewind van de Spaanse oefenmeester, die in 2016 het roer overnam, maar ook onder zijn bewind ontbreekt nog steeds de beker met de grote oren. Onder Guardiola werd City een aanvallende machine, maar al te vaak werden de gebreken blootgelegd. Zeker na het vertrek van Vincent Kompany. Met de komst van Rúben Dias begin vorig seizoen leken de defensieve puzzelstukjes in elkaar te vallen. Ook het frivole spel moest plaatsmaken voor een meer realistische manier van voetballen. Maar dan stelde zich een ander probleem. Agüero was een schim van zichzelf en Gabriel Jesus stelde teleur. Met 13 doelpunten was middenvelder Ilkay Gündogan de topschutter vorig seizoen; dan weet je eigenlijk al genoeg. Net toen de verdediging als een huis stond, begon de aanval te stokken.Door het binnenhalen van Jadon Sancho en Raphaël Varane toonden de buren uit Manchester United zich al zeer bedrijvig op de transfermarkt. Buiten enkele vertrekkers, hield City zich lange tijd koest. Tot nu. Manchester City wil Harry Kane en de spits wil maar wat graag de overstap naar The Citizens maken. Alleen: City wil maar 120 miljoen euro op tafel leggen voor de 28-jarige spits, terwijl Tottenham 185 miljoen euro hoopt te vangen voor zijn kapitein. Door die grote financiële kloof zag de spits zich genoodzaakt druk te zetten op de bazen en stuurde deze week zijn kat naar de training. Een traditionele, maar pijnlijke manier om een transfer te forceren. Een vechtscheiding na enkele mooie jaren is hoe dan ook een spijtige zaak. Wat betreft Jack Grealish is alles wel al in kannen en kruiken. Ze hebben er in Manchester diep voor in de buidel moeten tasten en begin deze week tekende hij nog present op training bij The Villans. Zo nam hij in schoonheid afscheid van de club waar hij 19 jaar actief was. Bij City zal Grealish de concurrentie aangaan met Phil Foden. Wat betreft Kane is het dus nog even koffiedik kijken. Als ook dat dossier rond zou geraken heeft Kevin De Bruyne er twee speerpunten bij die hij kan bedienen met zijn afgemeten passes. Tel daarbij de terugkerende EK-gangers en City heeft vooraan opnieuw een sterrenensemble lopen. De defensieve stabiliteit, een middenveld met De Bruyne en de aanvallende weelde zullen ervoor zorgen dat City favoriet is voor elke prijs waarvoor ze meedingen. Toch zal A Different Citypas echt uniek zijn als het erin slaagt om te triomferen in de Champions League. Met welke spelers dan ook. Want alle andere prijzen ten spijt, de hemel zal pas echt blauw zijn als op 28 mei 2022 de mooiste beker van het clubvoetbal in de handen van kapitein De Bruyne de hoogte in gaat.Door Djorven Verlinden